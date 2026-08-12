«Йому потрібна допомога». Бред Пітт висміяв Неймара через симуляції

Під час інтерв'ю Esquire Пітт дивився матч ЧС-2026 Парагвай — Німеччина. Гра йшла без звуку, оскільки актор слухав альбом Kelsey Lu, однак епізод із падінням парагвайського футболіста привернув його увагу.

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Побачивши, як гравець після контакту покотився газоном і схопився за ногу, Пітт заявив: «Я збираюся відкрити клас із симуляцій, тому що ці хлопці жахливі».

Актор навіть продемонстрував власну пародію на футбольне падіння, після чого окремо згадав Неймара.

«Я знаю, що випрошування фолу — частина футбольної хитрості, але їм, чорт забирай, потрібна серйозна допомога. І я почну з Неймара, тому що, яким би балетним він не був на полі, йому потрібна допомога», — сказав Пітт.

За словами актора, він міг би навчити футболістів краще імітувати порушення.

«Я покажу йому, як це продавати, робити це стриманіше, як не робити цього надто часто, щоб усе виглядало правдоподібно. У мене є ціла навчальна програма», — додав актор.

Пітт також порівняв футбольні симуляції з театральною грою минулих років, зазначивши, що це один із тих прийомів, які прийняті у своїй сфері, але при цьому мало кому подобаються.

Окремо актор додав, що саме погана акторська гра дратує його найбільше: «Погана гра зводить мене з розуму».

Раніше повідомлялося, що Неймар може возз'єднатися з Мессі та Суаресом в Інтер Маямі.