20 млн євро боргів: італійський клуб із 114-річною історією оголосили банкрутом

Брешія, що протягом 114 років виступала у Серії А та Серії B, припинила існування як юридична особа через фінансові проблеми.

Як повідомляє Ilsole24ore, суд Брешії оголосив про ліквідацію футбольного клубу, який належить Массімо Челліно.

Рішення суду було ухвалене після виключення клубу з професійних ліг через невиконання фінансових зобов’язань і подальшого відкриття процедури банкрутства. Загальний розмір боргів Брешії становить близько 20 мільйонів євро: 10 мільйонів євро — це позики, ще 10 мільйонів — заборгованість перед забезпеченими кредиторами та іншими сторонами.

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Юридичний представник президента клубу Массімо Челліно Лука Бонавітакола назвав рішення «ганьбою», хоча зазначив, що воно було неминучим.

«Це ганьба. Рішення було неминучим і очевидним. Я ще не отримав відповіді від президента Челліно», — заявив адвокат.

Оскарження рішення, ймовірно, не буде подано. Тепер кредитори мають подати заяви про включення до реєстру банкрутів до терміну, встановленого судом для зборів кредиторів восени.

Брешія була заснована у 1911 році та провела 23 сезони в елітному дивізіоні Італії. Найкращим результатом клубу стало восьме місце у Серії А в сезоні 2000/01.

На початку 2000-х років за команду виступали відомі футболісти, серед яких Роберто Баджо, Андреа Пірло, Жузеп Гвардіола та Лука Тоні. Також Брешію тренував Мірча Луческу. Останній раз клуб грав у Серії А у сезоні 2019/20, коли у складі команди виступав Маріо Балотеллі. Одним із найвідоміших вихованців Брешії став Сандро Тоналі.

За підсумками сезону 2024/25 команда вилетіла з Серії B, а через фінансові проблеми не змогла отримати ліцензію для участі у Серії С, втративши професійний статус.

Раніше федерація футболу Італії офіційно оголосила про призначення Роберто Манчіні головним тренером національної команди.

Повідомлялось, що син Андреа Пірло, Ніколо, став на захист батька після того, як його не призначили головним тренером Скуадри Адзурри.