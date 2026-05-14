Бразильський футболіст відмовився догравати сезон у рідному клубі після переходу в Шахтар

Після досягнення домовленості з донецьким Шахтарем 17-річний атакувальний півзахисник Бруніньйо попросив більше не залучати його до матчів Атлетіко Паранаенсе.

Як повідомляє бразильське видання Globo.com, футболіст Бруніньйо звернувся до тренерського штабу та керівництва клубу з проханням не брати участь у наступних матчах Атлетіко у зв’язку з його переходом до Шахтаря.

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Через це Бруніньйо не поїхав до Гоянії на матч Кубка Бразилії проти Атлетіко Гояніенсе, який відбудеться 15 травня.

Нагадаємо, Шахтар офіційно підписав контракт з бразильським футболістом на три роки. До донецького клубу футболіст приєднається після досягнення повноліття у серпні 2026 року.

Сума угоди між Шахтарем та бразильським клубом становить 14 мільйонів євро. Із них 11 мільйонів євро — фіксована сума, ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Атлетіко Паранаенсе також збереже 20% економічних прав на гравця на випадок його майбутнього продажу.

Бруно Брага Рамос, більш відомий як Бруніньйо, є вихованцем бразильського клубу Атлетіко Паранаенсе. Він перебуває у структурі команди з 2021 року, а на початку 2026 року був переведений до основного складу.

Атлетіко Паранаенсе є одним із найстабільніших та найбагатших футбольних клубів Бразилії. У поточному сезоні бразильської Серії А 2026 команда посідає п’яте місце в турнірній таблиці, маючи 23 очки, згідно з даними офіційного сайту Бразильської конфедерації футболу (CBF).

Бруніньйо вважається одним із головних талантів академії CAT do Caju. У січні 2026 року атакувальний півзахисник дебютував за першу команду Фуракао.

На професійному рівні вінгер уже провів 17 офіційних матчів, у яких забив чотири голи. Загалом у складі Атлетіко Паранаенсе футболіст зіграв 20 матчів, відзначившись чотирма м’ячами та однією результативною передачею.

У чемпіонаті штату Парана Бруніньйо забив чотири голи та віддав один асист.

У 2026 році футболіст також уперше отримав виклик до молодіжної збірної Бразилії U-20. У двох товариських матчах проти Парагваю він забив два голи та віддав дві результативні передачі.

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