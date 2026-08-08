Носитиме особливий 39-й номер: зірка збірної Бразилії перейшов до Арсенала за 87 млн євро

Гравець збірної Бразилії Бруно Гімараес приєднався до Арсенала з Ньюкасл Юнайтед за довгостроковим контрактом.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не розкриваються, однак за інформацією ЗМІ, трансфер капітана Ньюкасла оцінюється в понад 87 мільйонів євро.

28-річний футболіст розпочав професійну кар'єру в Бразилії, після чого виступав за французький Ліон. У січні 2022 року Гімараес перейшов до Ньюкасла, за який провів майже 200 матчів протягом чотирьох із половиною сезонів.

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Бразилець відіграв ключову роль у перемозі Ньюкасла в Кубку ліги у 2025 році та допоміг клубу двічі кваліфікуватися до Ліги чемпіонів УЄФА.

Гімараес провів 48 матчів за збірну Бразилії, брав участь у Кубку Америки, а також здобув золоту медаль на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо.

На ЧС-2026 Бруно зіграв у п’яти матчах, віддав чотири гольові передачі та став найкращим асистентом турніру. Він також створив дев’ять гольових моментів, показав точність передач 84% та здійснив сім успішних відборів.

Гімараес носитиме в Арсеналі 39-й номер. Для бразильця він має особливе значення. Цей номер відповідав номеру таксі його батька, коли той працював у Бразилії. Згодом Гімараес отримав 39-й номер під час оренди в Атлетіко Паранаенсе, що для півзахисника стало особливим знаком.

У лютому 2023 року Гімараес сказав: «Для мене 39 років — це щось особливе, ні, це щось більше. Це щось магічне. Число 39 дало мені все в житті».

Раніше повідомлялось, що Фіорентина орендувала 18-річного атакувального півзахисника мадридського Реала Франко Мастантуоно.