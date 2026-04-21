Буковина не відсиджувалася в обороні і зі старту побігла в атаку. На 20-й хвилині Динамо двічі врятував Нещерет — спочатку він парирував удар Дахновського, а потім зреагував на добивання Підлепенця з близької дистанції.

Реклама

Минуло три хвилини як кияни відкрили рахунок — після швидкої контратаки Волошин прострілив з правого флангу, а Пономаренко вдало замкнув передачу на дальній стійці. Гол викликав обурення у Буковини, оскільки під час атаки Динамо гравець чернівецької команди Бусько раптово впав на газон, але ніхто не вибив м’яч за межі поля, після чого кияни продовжили атаку, яка виявилася результативною.

Динамівці подвоїли перевагу на 43-й хвилині - Буяльський розпочав контратаку, Волошин втік від захисників і точно пробив у дальній кут.

Наприкінці першого тайму Буковина могла відіграти один гол, але Нещерет після удару Дахновського знову врятував киян.

У другому таймі команди продовжили обмінюватися небезпечними моментами, а на 82-й хвилині Пономаренко оформив дубль, замкнувши простріл Волошина.

У фіналі Динамо зіграє з переможцем матчу Металіст 1925 — Чернігів, який відбудеться 22 квітня.

Фінал Кубка України відбудеться 20 травня на Арені Львів.

Буковина — Динамо 0:3

Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Раніше повідомлялося, що Буковина достроково вийшла в українську Прем'єр-лігу.