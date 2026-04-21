Команда з Чернівців вийшла до півфіналу КУ (Фото: ФК Буковина)

У Тернополі 21 квітня визначиться перший фіналіст Кубку України з футболу.

Лідер Першої ліги чернівецька Буковина грає з грандом українського футболу київським Динамо. Поєдинок розпочнеться о 18:00.

Пряму відеотрансляцію матчу Буковина — Динамо можна подивитися безкоштовно на нашому сайті. Також гру транслюватиме УПЛ ТБ.

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У букмекерських конторах фаворити зустрічі динамівці. Котирування на матч: перемога Динамо — 1.54, нічия — 4.33, перемога Буковини — 6.50. Коефіцієнт на вихід у фінал: Динамо — 1.23, Буковина — 3.60. Якщо перевести це у відсотки, то шанси Динамо обіграти Буковину — 81%.

З букмекерами згоден і колишній захисник киян Олег Кузнєцов. «Динамо — безперечний фаворит. У них, напевно, залишилося єдине вагоме завдання, щоб хоч якось врятувати цей сезон — це перемога в Кубку України», — вважає Кузнєцов.

Динамо 19 разів грало у фіналі Кубку України: 13 перемог і 6 поразок. Найвище досягнення Буковини — вихід до півфіналу.

Нагадаємо, що Буковина достроково вийшла до Прем'єр-ліги. В еліті українського футболу клуб із Чернівців не грав із 1994 року.

А в Чернівцях зіграти півфінал Кубку України не дозволила УАФ, оскільки місцевий стадіон не відповідає нормам для цієї стадії турніру.