Буковина — Динамо: відеотрансляція півфіналу Кубку України

21 квітня, 17:08
Буковина проти Динамо (Фото: facebook.com/FSCBC)

Буковина проти Динамо (Фото: facebook.com/FSCBC)

21 квітня в Тернополі відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між чернівецькою Буковиною та київським Динамо.

Гра розпочнеться о 18:00 і транслюватиметься у відкритому доступі.

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БУКОВИНА — ДИНАМО: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ

https://www.youtube.com/embed/AXwCBbon6SM?si=fmH-hVwKBZwO6pBv

Шлях команд до півфіналу:

БУКОВИНА

  • Авангард (Лозова) — 3:0
  • Карпати (Львів) — 1:0

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  • Нива (Тернопіль) — 2:1
  • ЛНЗ (Черкаси) — 0:0 (пен. 5:4)

ДИНАМО

  • Олександрія — 2:1
  • Шахтар (Донецьк) — 2:1
  • Інгулець (Петрове) — 2:0

Динамо — 13 разів вигравало Кубок України, ще 6 разів грало у фіналі.

Буковина другий рік поспіль виходить у півфінал — це найкраще досягнення команди. У минулому розіграші Буковина програла Динамо — 1:4.

Нагадаємо, що Буковині заборонили грати півфінал Кубка України в Чернівцях. Клуб звертався до УАФ із проханням дозволити провести історичний поєдинок удома, однак в асоціації відповіли, що стадіон не відповідає нормам і не може приймати матчі такого рівня.

Раніше Буковина, яка цей сезон грає в Першій лізі, достроково вийшла в УПЛ.

Другий півфінал Кубка України відбудеться 22 квітня, у ньому зіграють Металіст 1925 і Чернігів.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Кубок України ФК Динамо (Київ) ФК Буковина

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