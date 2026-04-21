21 квітня в Тернополі відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між чернівецькою Буковиною та київським Динамо.

Гра розпочнеться о 18:00 і транслюватиметься у відкритому доступі.

БУКОВИНА — ДИНАМО: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ

Шлях команд до півфіналу:

БУКОВИНА

Авангард ( Лозова) — 3:0

Карпати ( Львів) — 1:0

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Нива ( Тернопіль) — 2:1

ЛНЗ ( Черкаси) — 0:0 ( пен. 5:4)

ДИНАМО

Олександрія — 2:1

Шахтар ( Донецьк) — 2:1

Інгулець ( Петрове) — 2:0

Динамо — 13 разів вигравало Кубок України, ще 6 разів грало у фіналі.

Буковина другий рік поспіль виходить у півфінал — це найкраще досягнення команди. У минулому розіграші Буковина програла Динамо — 1:4.

Нагадаємо, що Буковині заборонили грати півфінал Кубка України в Чернівцях. Клуб звертався до УАФ із проханням дозволити провести історичний поєдинок удома, однак в асоціації відповіли, що стадіон не відповідає нормам і не може приймати матчі такого рівня.

Раніше Буковина, яка цей сезон грає в Першій лізі, достроково вийшла в УПЛ.

Другий півфінал Кубка України відбудеться 22 квітня, у ньому зіграють Металіст 1925 і Чернігів.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.