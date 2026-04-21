Буковина — Динамо: відеотрансляція півфіналу Кубку України
Буковина проти Динамо (Фото: facebook.com/FSCBC)
21 квітня в Тернополі відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між чернівецькою Буковиною та київським Динамо.
Гра розпочнеться о 18:00 і транслюватиметься у відкритому доступі.
БУКОВИНА — ДИНАМО: ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ
Шлях команд до півфіналу:
БУКОВИНА
- Авангард (Лозова) — 3:0
- Карпати (Львів) — 1:0
- Нива (Тернопіль) — 2:1
- ЛНЗ (Черкаси) — 0:0 (пен. 5:4)
ДИНАМО
- Олександрія — 2:1
- Шахтар (Донецьк) — 2:1
- Інгулець (Петрове) — 2:0
Динамо — 13 разів вигравало Кубок України, ще 6 разів грало у фіналі.
Буковина другий рік поспіль виходить у півфінал — це найкраще досягнення команди. У минулому розіграші Буковина програла Динамо — 1:4.
Нагадаємо, що Буковині заборонили грати півфінал Кубка України в Чернівцях. Клуб звертався до УАФ із проханням дозволити провести історичний поєдинок удома, однак в асоціації відповіли, що стадіон не відповідає нормам і не може приймати матчі такого рівня.
Раніше Буковина, яка цей сезон грає в Першій лізі, достроково вийшла в УПЛ.
Другий півфінал Кубка України відбудеться 22 квітня, у ньому зіграють Металіст 1925 і Чернігів.
Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться у Львові. Трофей розіграють на Арені Львів. Матч заплановано на 20 травня.