Новачка УПЛ оштрафували на понад пів мільйона гривень після матчу з Динамо

Контрольно‑дисциплінарний комітет УАФ виніс рішення щодо інцидентів у півфіналі Кубка України між Буковиною та Динамо (0:3) , який відбувся 21 квітня в Тернополі

Чернівецький клуб отримав сукупний штраф у розмірі 625 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зокрема, 200 тисяч гривень — за перевищення допустимої кількості глядачів на стадіоні, 150 тисяч — за використання піротехніки, ще 25 тисяч — за нецензурні скандування на адресу арбітра.

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Крім того, клуб зобов’язали сплатити 150 тисяч гривень за появу сторонніх осіб у ігровій зоні та 100 тисяч — за недотримання вимог безпеки під час організації матчу в умовах воєнного стану.

Також штраф отримало Динамо Київ — 25 тисяч гривень за використання піротехніки вболівальниками клубу.

Раніше Буковина достроково забезпечила собі вихід в українську Прем'єр-лігу, а згодом і золоті медалі чемпіонату. Востаннє Буковина виступала в еліті ще в сезоні 1993/94, коли турнір називався Вищою лігою.

Буковина після 26 турів має 72 очки та випереджає Чорноморець на 15 балів. Наступний матч команда з Чернівців проведе 9 травня проти полтавської Ворскли.

Раніше у Буковині назвали стадіони, які заявили на наступний сезон УПЛ.