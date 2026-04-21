«Від Динамо залишився тільки бренд». Легенда Шахтаря передбачив киянам поразку в півфіналі Кубка України

Ященко вважає, що столичний клуб програє і не вийде у фінал національного турніру.

«На цьому етапі турніру складно передбачити, хто опиниться у фіналі. Буковина по праву заробила путівку в Прем'єр-лігу. Команда демонструє непоганий рівень гри. До того ж на підопічних Сергія Шищенка не буде тиснути тягар відповідальності за результат, на відміну від Динамо, яке зараз, незважаючи на перемогу в останньому турі над Зорею, виглядає непереконливо.

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Від того Динамо, що було раніше, залишився тільки бренд. Тому я не буду сильно здивований, якщо Буковина вийде переможцем. І мій прогноз буде 2:1 на користь першолігової команди", — сказав Ященко в коментарі Meta.ua.

Поєдинок між Буковиною та Динамо відбудеться у вівторок, 21 квітня. Початок зустрічі о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають відбуватися на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться в Тернополі на арені імені Романа Шухевича.