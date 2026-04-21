«Від Динамо залишився тільки бренд». Легенда Шахтаря передбачив киянам поразку в півфіналі Кубка України

21 квітня, 13:06
Динамо зіграє з Буковиною в Кубку України (Фото: ФК Динамо Київ)

Динамо зіграє з Буковиною в Кубку України (Фото: ФК Динамо Київ)

Колишній півзахисник Шахтаря Сергій Ященко поділився думкою з приводу матчу Буковини і Динамо Київ у півфіналі Кубка України.

Читайте також:
Буковина — Динамо: відеотрансляція півфіналу Кубку України

Ященко вважає, що столичний клуб програє і не вийде у фінал національного турніру.

«На цьому етапі турніру складно передбачити, хто опиниться у фіналі. Буковина по праву заробила путівку в Прем'єр-лігу. Команда демонструє непоганий рівень гри. До того ж на підопічних Сергія Шищенка не буде тиснути тягар відповідальності за результат, на відміну від Динамо, яке зараз, незважаючи на перемогу в останньому турі над Зорею, виглядає непереконливо.

Реклама

Від того Динамо, що було раніше, залишився тільки бренд. Тому я не буду сильно здивований, якщо Буковина вийде переможцем. І мій прогноз буде 2:1 на користь першолігової команди", — сказав Ященко в коментарі Meta.ua.

Читайте також:
«Буковина обігрує всіх поспіль». Легенда Динамо оцінив шанси команди вийти у фінал Кубка України

Поєдинок між Буковиною та Динамо відбудеться у вівторок, 21 квітня. Початок зустрічі о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають відбуватися на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться в Тернополі на арені імені Романа Шухевича.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Динамо (Київ) Кубок України ФК Буковина

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies