На стадіоні імені Шухевича. Відомо, де Буковина зіграє проти Динамо у битві за фінал Кубку України

Команда з Чернівців вийшла до півфіналу КУ (Фото: ФК Буковина)

21 квітня відбудеться півфінальний матч Кубку України з футболу між Буковиною та Динамо.

Команда з Чернівців є господарем поєдинку, однак Українська асоціація футболу заборонила підопічним Сергія Шищенка грати на місцевому стадіоні. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення.

Реклама

Зазначимо, що матчі півфіналу мають проходити на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, гра відбудеться у Тернополі на арені імені Романа Шухевича, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Буковина очолює турнірну таблицю Першої ліги, маючи в активі 60 очок, і близька до виходу в українську Прем'єр-лігу. 12 квітня команда Шищенка зіграє проти Фенікса-Маріуполя.

Київське Динамо ж посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 41 заліковий пункт.

11 квітня кияни зіграють у Житомирі проти Металіста 1925 у межах 23-го туру УПЛ.

У другому півфінальному матчі Металіст 1925 зіграє проти першолігового Чернігова.

Раніше ми писали, що колишній легендарний футболіст Динамо Олег Саленко заявив, що давно вже не вірить у шанси біло-синіх на чемпіонство України.