Футболіста забрала швидка. Динамо забило скандальний гол у Кубку України, коли гравець Буковини раптово впав на газон — відео

21 квітня, 19:13
Буська винесли з поля на ношах (Фото: Скріншот)

Буська винесли з поля на ношах (Фото: Скріншот)

У півфінальному матчі Кубка України з футболу між Буковиною та Динамо під час першого голу стався суперечливий епізод.

Інцидент стався на 23-й хвилині, коли півзахисник Буковини Андрій Бусько раптово опинився на газоні. У цей момент ніхто з гравців не вибив м’яч за межі поля, після чого Динамо продовжило атаку, яка завершилася влучним ударом Пономаренка.

Реклама

Читайте також:
Буковина — Динамо: де дивитися трансляцію півфіналу Кубку України

Цікаво, що саме Пономаренко спочатку звернув увагу на ситуацію та підійшов до Буська, який лежав на газоні, однак під час атаки киян він повернувся в гру і зрештою забив.

Цей момент викликав невдоволення з боку тренерського штабу Буковини, а головний тренер Шищенко отримав жовту картку за емоційну реакцію.

Згодом Буська винесли з поля на ношах та доправили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Динамо подвоїло перевагу ще до перерви — відзначився Волошин.

У турнірній таблиці чемпіонату України Динамо посідає п’яте місце, маючи на своєму рахунку 44 очки. У наступному турі «біло-сині» зіграють проти Кривбасу, гра пройде 26 квітня.

Буковина лідирує у Першій лізі з 66 очками та нещодавно достроково вийшла в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Матвій Пономаренко зробив гучну заяву перед розв’язкою сезону в УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Київ) ФК Буковина Кубок України Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies