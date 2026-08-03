У номінально домашньому матчі для Буковини, який відбувся у Львові на стадіоні «Україна», чернівецька команда зіграла внічию з черкаським ЛНЗ — 0:0.

Гості з перших хвилин заволоділи ініціативою та регулярно створювали небезпечні моменти біля воріт Буковини. Уже на 5-й хвилині Цара після прострілу Пасіча пробив у воротаря Пенькова, а згодом шанс відзначитися мав і сам Пасіч, однак його удар також парирував голкіпер господарів.

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До перерви ЛНЗ повністю контролював перебіг гри. Небезпечно били Цара, Девід, Задерака та Якубу, але реалізувати свої моменти черкасці не змогли. Статистика першого тайму красномовно свідчила про перевагу гостей — 14 ударів проти одного у Буковини, шість із яких припали у площину воріт.

Після перерви команда продовжила тиснути на суперника. Ассінор одразу після виходу на заміну перевірив Пенькова ударом із гострого кута, а на 55-й хвилині ЛНЗ був найближчим до гола: після навісу Драмбаєва Кузик головою влучив у дальню стійку, а Безуглий не зміг добити м’яч у практично порожні ворота.

Ще одну нагоду гості втратили на 66-й хвилині, коли Ассінор після подачі Пасіча пробив головою поруч зі стійкою.

Попри значну ігрову перевагу ЛНЗ та більшу кількість створених моментів, командам не вдалося забити. У підсумку Буковина та ЛНЗ розпочали сезон УПЛ-2026/27 із нічийного результату — 0:0.

Українська Прем'єр-ліга. 1-й тур

Буковина — ЛНЗ — 0:0

Раніше в першому турі УПЛ житомирське Полісся здобуло перемогу над Чорноморцем із рахунком 2:1.

Також Харків у номінально домашньому матчі на стадіоні «Лівий Берег» мінімально обіграв рівненський Верес — 1:0.

Крім того, львівські Карпати розпочали новий сезон УПЛ із розгромної перемоги над Кривбасом — 4:1.

У стартовому матчі нового сезону луганська Зоря також святкувала перемогу, обігравши ковалівський Колос із рахунком 2:0.