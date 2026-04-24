«Це завдання ніхто не знімав». У Буковині озвучили наступну мету після виходу в УПЛ

Фінансовий директор Буковини Ігор Наболотний поділився планами чернівецької команди, яка вже гарантувала собі місце в українській Прем'єр‑лізі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Наболотний наголосив, що після виходу у вищий дивізіон пріоритетною ціллю команди є золото Першої ліги.

«Ми хочемо виграти Першу лігу — поки ми тільки гарантували собі друге місце. А завдання перемогти в Першій лізі ніхто ще не знімав. Тобто ми йдемо в цьому завданні до кінця.

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Буковина йшла до УПЛ 32 роки. Понад три десятиліття команда з Чернівців не грала у вищій лізі України.

Я вже працюю у клубі 10 років. І я бачив різні часи — від низин Другої ліги до, сподіваюсь, перемоги в Першій лізі. Я нашому президенту говорив ще два-три роки назад, коли він тільки прийшов — моя футбольна мрія, щоб команда вийшла в УПЛ. Тому, коли це сталося, чесно, в мене сльози на очі накочувалися", — сказав функціонер.

Щодо майбутнього сезону в УПЛ, то тут першочерговим завданням Буковини буде закріпитися в еліті.

«Завдання на наступний сезон буде окреслювати безпосередньо президент. Оскільки це буде наш перший сезон, то буде дуже непогано, щоб ми закріпились і не були хлопчиками для биття. Ми хочемо достойно виступати і займати місця всередині турнірної таблиці Прем'єр-ліги», — сказав Наболотний.

Востаннє Буковина виступала в еліті ще в сезоні 1993/94, коли турнір називався Вищою лігою.

Буковина після 24 турів має 66 очок та випереджає Чорноморець на 12 балів. Наступний матч команда з Чернівців проведе 26 квітня проти тернопільської Ниви.

Раніше Буковина програла Динамо (0:3) у півфіналі Кубка України.