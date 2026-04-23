Не у рідному місті. У Буковині назвали стадіони, які заявили на наступний сезон УПЛ

Фінансовий директор чернівецької Буковини Ігор Наболотний розповів про ситуацію з домашньою ареною команди, яка наступного сезону зіграє в українській Прем'єр‑лізі .

Про це повідомляє Tribuna.com.

Наболотний заявив, що стартувати у новому сезоні команда може у Львові, або Тернополі. Водночас клуб активно працює над реконструкцією власної арени в Чернівцях.

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«Дивіться, номінально в нас під час атестації основний стадіон заявлений Україна, місто Львів, резервний — Тернопіль. Але, не секрет, що ми проводимо інтенсивну роботу на нашому домашньому стадіоні. Буквально через тиждень буде оголошено тендер на проведення освітлення.

Уже в нас домовлено і частково оплачено авансові платежі по реконструкції поля з підігрівом. Як тільки ми зіграємо останній тур, то в нас почнеться реконструкція основного поля. Це підігрів, покриття — всі ці роботи плановано мають закінчитися до вересня", — сказав функціонер.

У клубі все ж сподіваються провести перший матч в УПЛ саме у Чернівцях.

«Ми сподіваємося, що УАФ піде нам на зустріч. Якщо ми встигнемо зробити поле до старту чемпіонату, а доробити освітлення нам лишиться тиждень-два, то будемо звертатися до УАФ, щоб пішли нам на зустріч і щоб ми зіграли в Чернівцях перший матч.

Можливо, вдень, можливо, без освітлення. Але ми дуже хочемо, щоб чернівецька публіка, яка чекала 32 роки цієї миті, відчула її в Чернівцях, а не в іншому місті", — сказав Наболотний.

Раніше Буковина програла Динамо (0:3) у півфіналі Кубка України. Гра проходила у Тернополі, оскільки Буковині не дозволили приймати матч у Чернівцях. Клуб звертався до УАФ із проханням дозволити провести історичний поєдинок удома, однак в асоціації відповіли, що стадіон не відповідає нормам і не може приймати матчі такого рівня.