Повернення через 32 роки. Буковина достроково вийшла в українську Прем'єр-лігу — відео

18 квітня, 18:08
Буковина впевнено лідирує в Першій лізі (Фото: ФК Буковина)

Буковина впевнено лідирує в Першій лізі (Фото: ФК Буковина)

Чернівецька Буковина гарантувала собі місце в українській Прем'єр-лізі сезону‑2026/27

Буковина достроково завоювала путівку у вищий дивізіон після того, як Лівий Берег зіграв унічию з Нивою (0:0) у 24 турі Першої ліги.

За шість турів до завершення чемпіонату у команди Сергія Шищенка має 66 очок, що на 19 більше, ніж у Лівого Берега, який йде третім. Таким чином, чернівецька команда забронювала собі щонайменше друге місце, який дає право на підвищення у класі.

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Чернівчани мають чудові шанси виграти чемпіонат — Чорноморець, який йде другим, відстає на 15 очок і має матч у запасі.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Востаннє Буковина виступала в еліті ще в сезоні 1993/94, коли турнір називався Вищою лігою.

Наступний матч команда проведе 21 квітня проти київського Динамо у півфіналі Кубка України.

Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають проходити на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться у Тернополі на арені імені Романа Шухевича.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Перша ліга ФК Буковина Футбол Прем'єр-ліга Україна

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