Буковина достроково завоювала путівку у вищий дивізіон після того, як Лівий Берег зіграв унічию з Нивою (0:0) у 24 турі Першої ліги.

За шість турів до завершення чемпіонату у команди Сергія Шищенка має 66 очок, що на 19 більше, ніж у Лівого Берега, який йде третім. Таким чином, чернівецька команда забронювала собі щонайменше друге місце, який дає право на підвищення у класі.

Реклама

Чернівчани мають чудові шанси виграти чемпіонат — Чорноморець, який йде другим, відстає на 15 очок і має матч у запасі.

Фото: flashscore.ua

Востаннє Буковина виступала в еліті ще в сезоні 1993/94, коли турнір називався Вищою лігою.

Наступний матч команда проведе 21 квітня проти київського Динамо у півфіналі Кубка України.

Раніше повідомлялося, що Буковині заборонили грати домашній матч проти Динамо в Чернівцях. Основна причина — арена не відповідає стандартам УАФ та УПЛ, а головною проблемою є освітлення. Матчі півфіналу мають проходити на стадіонах, які відповідають нормам щонайменше третьої категорії УАФ. Домашній стадіон Буковини належить до другої категорії.

Таким чином, матч Буковина — Динамо відбудеться у Тернополі на арені імені Романа Шухевича.