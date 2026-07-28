«Я знав, що вони візьмуть чемпіонство». Український нападник оцінив перспективи Буковини в УПЛ

Футболіст грузинської Гагри Андрій Андрейчук вважає, що Буковина може поборотися за хороші місця в українській Прем'єр-лізі.

Андрій покинув чернівецький клуб взимку 2026 року, коли команда впевнено крокувала до чемпіонства Першої ліги.

За словами Андрейчука, він був переконаний, що його колишні одноклубники зможуть довести справу до завершення та вийти в УПЛ.

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У розмові з журналістом NV футболіст сказав, що хорошим результатом для Буковини у першому сезоні в еліті після повернення стане місце в середині турнірної таблиці.

«Я був упевнений на 100%, що Буковина візьме чемпіонство в Першій лізі.

Бували важкі ігри, але я був упевнений, що вони стануть чемпіонами і вийдуть у УПЛ. Тому що там працюють хороші люди, хороші професіонали, і я знав, що вони доведуть цей сезон до логічного завершення.

Я вважаю, що, напевно, все залежить від комплектації, але якщо навіть брати той склад, що є на даний час, то думаю, що вони можуть посісти хороші місця в еліті українського футболу, тому що всі гравці кваліфіковані й мають досвід виступів у вищій лізі. Тому я вважаю, що середина таблиці для першого сезону у вищій лізі буде дуже хорошим результатом", — сказав Андрейчук.

Зазначимо, що новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 1 серпня 2026 року.

Перший матч Буковина зіграє проти черкаського ЛНЗ.

Раніше екснападник новачка УПЛ назвав різницю між футболом в Грузії та Україні.