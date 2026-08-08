«Має найбільше фінансових можливостей». Тренер Баварії назвав найсильнішу лігу світу та поставив Бундеслігу на друге місце
Венсан Компані вважає, що за Бундеслігу сильніша тільки АПЛ (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані оцінив рівень провідних футбольних чемпіонатів Європи та поставив Бундеслігу на друге місце.
На думку бельгійського фахівця, найсильнішою лігою світу зараз залишається англійська Прем'єр-ліга, повідомляє Bayern & Germany.
Компані пояснив це насамперед фінансовими можливостями англійських клубів.
«Багато з цих порівнянь між лігами доволі очевидні — треба просто подивитися на фінансові ресурси. Прем'єр-ліга має найбільше фінансових можливостей, саме тому вона й є найкращою лігою у світі.
Як на мене, Бундесліга посідає друге місце. Адже якщо поглянути на талант: у Прем'єр-лізі його найбільше, тому що за великі гроші можна купити багато таланту. Проте Бундесліга має інші переваги: потужну уболівальницьку культуру та дуже талановитих гравців, які розкриваються в кожному клубі. Наразі Прем'єр-ліга має перевагу, але Бундесліга — друга за силою. Вона дуже видовищна, тут багато чудових гравців та хороших команд", — сказав Компані.
Як гравець Компані виступав у АПЛ за Манчестер Сіті. Після завершення кар'єри він Тренував в Англії Бернлі, а з 2024 року працює головним тренером Баварії.
Раніше у Баварії поставили крапку в чутках про трансфер Олісе в Реал.