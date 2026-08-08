«Має найбільше фінансових можливостей». Тренер Баварії назвав найсильнішу лігу світу та поставив Бундеслігу на друге місце

На думку бельгійського фахівця, найсильнішою лігою світу зараз залишається англійська Прем'єр-ліга, повідомляє Bayern & Germany.

Компані пояснив це насамперед фінансовими можливостями англійських клубів.

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«Багато з цих порівнянь між лігами доволі очевидні — треба просто подивитися на фінансові ресурси. Прем'єр-ліга має найбільше фінансових можливостей, саме тому вона й є найкращою лігою у світі.

Як на мене, Бундесліга посідає друге місце. Адже якщо поглянути на талант: у Прем'єр-лізі його найбільше, тому що за великі гроші можна купити багато таланту. Проте Бундесліга має інші переваги: потужну уболівальницьку культуру та дуже талановитих гравців, які розкриваються в кожному клубі. Наразі Прем'єр-ліга має перевагу, але Бундесліга — друга за силою. Вона дуже видовищна, тут багато чудових гравців та хороших команд", — сказав Компані.

Як гравець Компані виступав у АПЛ за Манчестер Сіті. Після завершення кар'єри він Тренував в Англії Бернлі, а з 2024 року працює головним тренером Баварії.

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