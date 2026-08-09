Челсі не зміг перемогти Джохор у передсезонному контрольному матчі в Малайзії, зігравши внічию 3:3.

Господарі відкрили рахунок на 14-й хвилині — Айман вивів Джохор уперед.

Челсі відігрався незадовго до перерви — Ділеп реалізував пенальті на 42-й хвилині.

Після перерви англійський клуб вийшов вперед. На 62-й хвилині Ділеп вдруге точно пробив з одинадцятиметрової позначки, оформивши дубль.

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Втім, Джохор не збирався здаватися. На 65-й хвилині Аррібас зрівняв рахунок, а за чотири хвилини до завершення основного часу Бергсон забив третій гол малайзійської команди.

Здавалося, Челсі вже не уникне поразки, але в кінцівці свою роль зіграв Михайло Мудрик. Український вінгер з’явився на полі лише на 87-й хвилині, а вже незабаром виконав навіс у штрафний майданчик, після чого Крістіан Антоніо намагався перервати передачу, але зрізав м’яч у власні ворота.

У підсумку Челсі врятувався від поразки — 3:3.

Наступний матч Челсі зіграє 15 серпня проти Реал Сосьєдада.

У першому турі АПЛ команда Хабі Алонсо зустрінеться з Фулгемом 24 серпня.

Джохор — Челсі 3:3

Голи: Айман, 14, Аррібас, 65, Бергсон, 86 — Ділеп, 43, 62 (обидва — з пенальті), Крістіан Антоніо, 89 (автогол)

Для Мудрика це був другий вихід на поле після завершення дискваліфікації. Раніше він з’являвся на полі в матчах проти Ювентуса (0:1) та Мілана (3:0).