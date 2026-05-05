Футболіст Ноттінгем Форест показав шрам на половину обличчя після зіткнення з воротарем Челсі — фото

5 травня, 08:42
Зіткнення в матчі Челсі — Ноттінгем Форест (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Зіткнення в матчі Челсі — Ноттінгем Форест (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

У рамках 35-го туру чемпіонату Англії Челсі вдома приймав Ноттінгем Форест.

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На 61-й хвилині сталося моторошне зіткнення півзахисника гостей Моргана Гіббс-Вайта з воротарем «синіх» Робертом Санчесом.

Після дальнього закидання Морган проривався до воріт, Роберт вийшов майже до лінії штрафного майданчика і вибив м’яч кулаками, зачепивши суперника по голові. Гіббс-Вайт також зачепив рукою голову Санчеса.

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В обох гравців були розбиті голови. Вони змогли самостійно піднятися на ноги і були замінені.

Півзахисник Ноттінгем Форест опублікував пост на сторінці в соцмережах, де показав своє обличчя зі шрамом.

instagram.com/morgangibbswhite
Фото: instagram.com/morgangibbswhite

«Дякую за повідомлення! Що за перемога! Мої вітання, Тайво Авонійі (оформив дубль у цьому матчі - прим.), — написав Гіббс-Вайт.

Голкіпер Челсі Роберт Санчес показав своє обличчя після зіткнення.

instagram.com/robertsanchez_1
Фото: instagram.com/robertsanchez_1

«Моргане, бачу, що ти почуваєшся гірше, ніж я. Сподіваюся, що з тобою все добре, приятелю!», — написав Санчес.

Поєдинок закінчився перемогою Ноттінгем Форест — 3:1.

У турнірній таблиці АПЛ Челсі йде дев’ятим із 48 балами, «лісники» посідають 16-те місце з 42 очками.

Раніше повідомлялося, що сера Алекса Фергюсона госпіталізували зі стадіону перед матчем Манчестер Юнайтед — Ліверпуль.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Челсі Ноттінгем Форест Чемпионат Англии АПЛ

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