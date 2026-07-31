Трансферний бан та штраф: Челсі покарали за порушення правил в епоху Абрамовича

Футбольна асоціація Англії (FA) завершила розгляд справи щодо 74 порушень правил з боку Челсі та оштрафувала лондонський клуб на 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Порушення стосувалися правил роботи з агентами, посередниками та інвестицій третіх сторін у гравців, пише The Athletic. Вони були скоєні у період з 2009 по 2022 рік, переважно між сезонами 2010/11 та 2015/16, коли власником клубу був російський олігарх Роман Абрамович.

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Спочатку незалежна регуляторна комісія призначила Челсі умовне зняття шести очок до 30 червня 2027 року. Однак після апеляції це покарання скасували.

Окрім штрафу у 10 млн фунтів, клуб отримав умовну заборону на реєстрацію нових гравців протягом двох поспіль трансферних вікон — до 30 червня 2027 року. FA зможе активувати це покарання, якщо Челсі допустить аналогічні порушення.

У FA зазначили, що клуб визнав усі 74 порушення ще до початку слухань. Водночас організація продовжує окреме розслідування щодо можливої відповідальності окремих осіб.

У Челсі заявили, що справа стосується історичних порушень, про які клуб самостійно повідомив регуляторів у 2022 році після зміни власників. Челсі надав тисячі документів і повністю співпрацював із розслідуванням.

Рішення FA збільшило загальну суму штрафів Челсі за ці порушення до понад 18 млн фунтів. У 2023 році клуб уже був оштрафований УЄФА на 10 млн євро (8,6 млн фунтів).

Нагадаємо, у березні 2022 року Прем'єр-ліга відсторонила Романа Абрамовича від управління Челсі після того, як уряд Великої Британії заморозив його активи через «тісні зв’язки з Кремлем» на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У травні того ж року клуб за 4,25 млрд фунтів придбав інвестиційний консорціум BlueCo на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі та компанією Clearlake Capital.

Абрамович нібито пообіцяв перерахувати усі гроші з продажу Челсі на гуманітарні цілі в Україні, однак з 2022 року всіляко затягує цей процес.