Заміна чемпіону світу: Челсі оголосив про трансфер Чаваррії за 25 млн євро

12 серпня, 11:58
Пеп Чаваррія (Фото: ФК Челсі)

Пеп Чаваррія (Фото: ФК Челсі)

Челсі офіційно оголосив про трансфер іспанського захисника Пепа Чаваррії з Райо Вальєкано. 

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Про це повідомив сайт лондонського клубу.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/2087449317736866263?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2087449317736866263%7Ctwgr%5Ebf97f7b7e4ab05a9bebfe58b67405d183f7f83ea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fnews%2Fchelsi-ofitsiyno-oholosyv-pro-transfer-hravtsya-zi-skandalnoho-klubu-la-lihy-zamina-chempionu-svitu-2026-958446

26-річний лівий захисник підписав із клубом контракт на п’ять сезонів — до літа 2031 року. Як раніше повідомляло видання Marca, трансфер Чаваррії обійшовся Челсі у 25 млн євро з урахуванням бонусів.

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Нині портал Transermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

Чаваррія розпочав кар'єру в рідному УЕ Фігерас, який на той момент виступав у четвертому дивізіоні Іспанії. У 18 років він дебютував у дорослому футболі, після чого у 2018 році перейшов до УЕ Олот. За клуб він провів 52 матчі та зарекомендував себе як атакувальний лівий захисник.

У серпні 2020 року Чаваррія став гравцем Реал Сарагоси, яка виступала у другому дивізіоні Іспанії. Його професійний дебют відбувся наступного місяця у матчі проти Лас-Пальмаса (2:2). За Сарагосу він провів два повних сезони.

У серпні 2022 року Чаваррія перейшов до Райо Вальєкано, де провів останні чотири роки та став одним із ключових гравців команди. Минулого сезону захисник зіграв 44 матчі, а Райо вийшов у фінал Ліги конференцій УЄФА, де поступився Крістал Пелас.

У Челсі Чаваррія виступатиме на позиції лівого захисника. Раніше лондонський клуб продав Марка Кукурелью в мадридський Реал, тож іспанець має стати його заміною.

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Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає варіанти оренди українського вінгера Михайла Мудрика, який намагається набрати оптимальну форму після тривалої паузи у кар'єрі.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол ФК Челсі Трансфери

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