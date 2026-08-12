Заміна чемпіону світу: Челсі оголосив про трансфер Чаваррії за 25 млн євро

Про це повідомив сайт лондонського клубу.

26-річний лівий захисник підписав із клубом контракт на п’ять сезонів — до літа 2031 року. Як раніше повідомляло видання Marca, трансфер Чаваррії обійшовся Челсі у 25 млн євро з урахуванням бонусів.

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Нині портал Transermarkt оцінює футболіста у 10 млн євро.

Чаваррія розпочав кар'єру в рідному УЕ Фігерас, який на той момент виступав у четвертому дивізіоні Іспанії. У 18 років він дебютував у дорослому футболі, після чого у 2018 році перейшов до УЕ Олот. За клуб він провів 52 матчі та зарекомендував себе як атакувальний лівий захисник.

У серпні 2020 року Чаваррія став гравцем Реал Сарагоси, яка виступала у другому дивізіоні Іспанії. Його професійний дебют відбувся наступного місяця у матчі проти Лас-Пальмаса (2:2). За Сарагосу він провів два повних сезони.

У серпні 2022 року Чаваррія перейшов до Райо Вальєкано, де провів останні чотири роки та став одним із ключових гравців команди. Минулого сезону захисник зіграв 44 матчі, а Райо вийшов у фінал Ліги конференцій УЄФА, де поступився Крістал Пелас.

У Челсі Чаваррія виступатиме на позиції лівого захисника. Раніше лондонський клуб продав Марка Кукурелью в мадридський Реал, тож іспанець має стати його заміною.

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Раніше повідомлялося, що Челсі розглядає варіанти оренди українського вінгера Михайла Мудрика, який намагається набрати оптимальну форму після тривалої паузи у кар'єрі.