10 голів і хет-трик за 9 хвилин. Челсі здобув видовищну перемогу у дебютному матчі Хабі Алонсо — відео
Жоау Педро оформив хет-трик (Фото: REUTERS/Hollie Adams)
Лондонський Челсі обіграв Вестерн Сідней Вондерерс із рахунком 6:4 у товариському матчі в Австралії.
Лондонці швидко відкрили рахунок — уже на 5-й хвилині відзначився казахстанський форвард Сатпаєв. Однак господарі відповіли двома голами та вийшли вперед. Ще до перерви Челсі вдалося зрівняти рахунок: Есуго після комбінації з Волшем пробив у дальній кут.
У другому таймі Вондерерс знову вийшли вперед, але після виходу на поле низки основних футболістів Челсі значно додав у атаці. Гіттенс незабаром забив третій гол «синіх», після чого австралійська команда ще раз вийшла вперед.
Втім, останнє слово було за лондонцями, а героєм матчу став Жоау Педро, який протягом дев’яти хвилин оформив хет-трик та встановив остаточний рахунок — 6:4.
Матч на стадіоні Accor Stadium став першим для Хабі Алонсо на чолі Челсі.
Наступним суперником Челсі стане Тоттенгем — матч відбудеться у суботу, 1 серпня.
Челсі — Вестерн Сідней Вондерерс 6:4
Голи: Сатпаєв, 6, Ессугу, 38, Байно-Гіттенс, 66, Жоао Педро, 80, 85, 89 — Пантазопулос, 14, Хаммонд, 32, Скіклуна, 62, Луал, 78
Раніше Челсі оформив найдорожчий трансфер у своїй історії, підписавши нападника Моргана Роджерса з Астон Вілли.