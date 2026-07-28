Лондонський Челсі обіграв Вестерн Сідней Вондерерс із рахунком 6:4 у товариському матчі в Австралії.

Лондонці швидко відкрили рахунок — уже на 5-й хвилині відзначився казахстанський форвард Сатпаєв. Однак господарі відповіли двома голами та вийшли вперед. Ще до перерви Челсі вдалося зрівняти рахунок: Есуго після комбінації з Волшем пробив у дальній кут.

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У другому таймі Вондерерс знову вийшли вперед, але після виходу на поле низки основних футболістів Челсі значно додав у атаці. Гіттенс незабаром забив третій гол «синіх», після чого австралійська команда ще раз вийшла вперед.

Втім, останнє слово було за лондонцями, а героєм матчу став Жоау Педро, який протягом дев’яти хвилин оформив хет-трик та встановив остаточний рахунок — 6:4.

Матч на стадіоні Accor Stadium став першим для Хабі Алонсо на чолі Челсі.

Наступним суперником Челсі стане Тоттенгем — матч відбудеться у суботу, 1 серпня.

Челсі — Вестерн Сідней Вондерерс 6:4

Голи: Сатпаєв, 6, Ессугу, 38, Байно-Гіттенс, 66, Жоао Педро, 80, 85, 89 — Пантазопулос, 14, Хаммонд, 32, Скіклуна, 62, Луал, 78

Раніше Челсі оформив найдорожчий трансфер у своїй історії, підписавши нападника Моргана Роджерса з Астон Вілли.