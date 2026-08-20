Мудрика відсторонили від першої команди Челсі — українець може змінити клуб

Український вінгер Михайло Мудрик доступний для оренди, однак Челсі поки не знайшов клуб, готовий тимчасово підписати українця.

Як повідомляє Football.London, окрім Мудрика, окремо від команди тренуватимуться також Ніколас Джексон, Ліам Делап, Тосін Адарабіойо, Мамаду Сарр, Аарон Ансельміно, Марк Гію, Аксель Дісасі, Омарі Келліман, Давид Датро Фофана, Калеб Вайлі та Девід Вашингтон.

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Еммануель Емега, який цього літа перейшов зі Страсбурга, входить у плани Алонсо на сезон-2026/27. За місце в атаці він конкуруватиме з Велбеком та Жоау Педро.

Дісасі та Тосін, ймовірно, також залишать Челсі. До захисників є інтерес з боку клубів Прем'єр-ліги та інших чемпіонатів.

Нагадаємо, що Мудрик не проводив офіційних матчів із листопада 2024 року. Раніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію після позитивного результату тесту на заборонену речовину мельдоній. 30 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію футболіста.

31 липня Футбольна асоціація Англії та WADA скасували дискваліфікацію українського вінгера Челсі Михайла Мудрика. У листопаді 2024 року футболіста відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту, під час якого в його організмі виявили мельдоній.

Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу після того, як Футбольна асоціація Англії офіційно завершила дисциплінарне провадження у його допінговій справі.

Після скасування дискваліфікації Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і взяв участь у товариському матчі з Ювентусом, вийшовши на заміну в другому таймі. Це був перший поєдинок Михайла з листопада 2024 року.

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Повідомлялось, що Михайло Мудрик може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Раніше колишній український футболіст Максим Калиниченко висловився про майбутнє Михайла Мудрика.