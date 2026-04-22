Челсі звільнив головного тренера після п’яти поразок поспіль в АПЛ без забитих голів

22 квітня, 23:46
Ліам Росеньйор працював з Челсі із січня (Фото: Reuters/John Sibley)

Ліам Росеньйор працював з Челсі із січня (Фото: Reuters/John Sibley)

Лондонський Челсі оголосив про відставку Ліама Росеньйора з посади головного тренера.

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Про це повідомляє офіційний сайт Челсі.

Росеньйор очолив Челсі у січні, змінивши на посаді Енцо Мареску. Під його керівництвом команда програла п’ять останніх матчів поспіль в АПЛ, не забивши жодного голу.

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Саме ця серія стала вирішальною для керівництва клубу, яке ухвалило рішення про зміну наставника вже вдруге в поточному сезоні.

До завершення кампанії виконувати обов’язки головного тренера буде Калум Макфарлейн.

Наразі Челсі посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 48 очок. Наступний матч Челсі зіграє 26 квітня проти Лідса у півфіналі Кубка Англії. В АПЛ лондонці 4 травня зіграють проти Ноттінгема.

Раніше Українська асоціація футболу повідомила про звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної.

Ребров прокоментував звільнення з посади головного тренера збірної України.

Відомий український тренер Віталій Кварцяний назвав претендентів на посаду наставника збірної України.

Також Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Челсі Англійська Прем'єр-ліга Футбол

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