Челсі звільнив головного тренера після п’яти поразок поспіль в АПЛ без забитих голів

Лондонський Челсі оголосив про відставку Ліама Росеньйора з посади головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт Челсі.

Росеньйор очолив Челсі у січні, змінивши на посаді Енцо Мареску. Під його керівництвом команда програла п’ять останніх матчів поспіль в АПЛ, не забивши жодного голу.

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Саме ця серія стала вирішальною для керівництва клубу, яке ухвалило рішення про зміну наставника вже вдруге в поточному сезоні.

До завершення кампанії виконувати обов’язки головного тренера буде Калум Макфарлейн.

Наразі Челсі посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи 48 очок. Наступний матч Челсі зіграє 26 квітня проти Лідса у півфіналі Кубка Англії. В АПЛ лондонці 4 травня зіграють проти Ноттінгема.

Раніше Українська асоціація футболу повідомила про звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної.

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Також Мирон Маркевич прокоментував чутки про те, що очолить збірну України після звільнення Реброва.