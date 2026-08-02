Рекламна арка впала на арбітрів перед матчем чемпіонату Бразилії — відео

Перед матчем жіночого чемпіонату Бразилії з футболу між Крузейро та Ботафогу стався неприємний інцидент.

У той момент, коли команди вишикувалися для виконання національного гімну, рекламна арка впала на бригаду арбітрів. Головна суддя та помічниця, що перебувала праворуч від неї, впали на газон.

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No jogo entre Cruzeiro e Botafogo no Brasileirão Feminino, a placa da competição CAIU EM CIMA DA ARBITRAGEM na hora do hino nacional 😳



A equipe de arbitragem ficou bem, apesar do susto. pic.twitter.com/JEFeFNvkz7 — DataFut (@DataFutebol) August 1, 2026

За повідомленнями бразильських ЗМІ, ніхто з арбітрів і футболісток не постраждав. Після інциденту працівники стадіону швидко відновили конструкцію, і передматчева церемонія продовжилася без затримок.

Сам поєдинок завершився впевненою перемогою Крузейро над аутсайдером таблиці Ботафогу з рахунком 4:0.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії футболіста дискваліфікували до одужання травмованого суперника. Спортивний суд Бразилії (STJD) ухвалив безпрецедентне рішення щодо захисника Інтернасьйонала Віктора Габріела.

Ми також писали, що бразильський футболіст загинув під час обвалу стіни через потужний буревій в Ріо-де-Жанейро — відео інциденту опублікували у Мережі.

А бразильську футзалістку, яка двічі вдарила ногою в голову суперницю, дискваліфікували на п’ять років. Гравчиня після втрати м’яча спочатку збила суперницю підкатом, а потім, коли та лежала на майданчику, двічі вдарила її ногою по голові.