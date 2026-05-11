Диверсія на стадіоні: у Хорватії фанати прикинулися службою охорони, щоб спалити банер суперників

У Загребі під час матчу національної першості між місцевим Динамо і сплітським Хайдуком було спалено великий банер ультрас-групи Bad Blue Boys, яка підтримує динамівців.

Як повідомляє Proper Football, представники сплітської Торсиди (ультрас Хайдук) нібито видали себе за співробітників служби безпеки, щоб непомітно встановити пристрої для підпалу.

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За даними видання, ці пристрої були заховані за огорожею та дистанційно активовані в момент, коли над трибуною перебував банер Bad Blue Boys.

Хорватські медіа повідомляють, що після інциденту було затримано двох осіб.

Попри інцидент на трибунах, сам матч завершився впевненою перемогою Динамо Загреб з рахунком — 2:0. Столичний клуб уже забезпечив собі чемпіонський титул і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. Після 34 турів Динамо має 82 очки, тоді як Хайдук із Спліта йде другим із 64 балами.

Ультрас-групи обох клубів відомі своєю активністю. Bad Blue Boys — фанатське угруповання Динамо, засноване у 1986 році, яке вважається одним із найрадикальніших і найвідоміших у Європі. Торцида Хайдука, заснована ще у 1950 році, є найстарішою ультрас-спільнотою та відома масштабними перформансами й використанням піротехніки.

Раніше в Італії фанати вибігли на поле та перервали футбольний матч.