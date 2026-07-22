«Від них я очікував більшого»: Блохін назвав два головні розчарування ЧС-2026

Легендарний футболіст і тренер Олег Блохін поділився думками про чемпіонат світу 2026 року.

Володар Золотого м’яча-1975 зізнався, що його найбільше розчарували виступи збірних Німеччини та Бразилії, які вилетіли в 1/16 та 1/8 фіналу відповідно.

«Розчарування? Найбільше з них — збірна Німеччини. А ще Бразилія. Ці дві команди дуже розчарували. Не знаю, у чому причина, але від них я очікував більшого.

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Нідерланди? Вони особливо не вразили. Втім, як і англійці. У півфінальному матчі з Аргентиною вони грали взагалі у незрозуміло що. У другому таймі, коли до завершення основного часу залишалось хвилин тридцять, напрошувались заміни. Причому їх давно потрібно було робити, тим більше, що їх дозволяється п’ять. Адже лівий фланг збірної Англії аргентинці просто порвали. Та це моя думка, зі сторони", — цитує Блохіна Sport.ua.

Екстренер Динамо також назвав збірні, які його приємно здивували на мундіалі.

«Норвегія. Згадав би ще й Марокко, та й Єгипет непогано грав, Кот-д'Івуар. Багато команд виглядали цілком достойно», — відзначив Блохін.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2026 Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Повідомлялося, що понад 2 мільйони вболівальників зустріли збірну Іспанії після перемоги на ЧС-2026.