«Чудова нагода відсвяткувати сторіччя»: на ЧС-2030 уперше в історії зіграють 64 команди

На ЧС-2030 можуть зіграти 64 команди (Фото: REUTERS/Lee Smith)

Президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес заявив, що чемпіонат світу-2030 пройде за участю 64 збірних.

«Наступний граємо вдома! У 2030 році на нас чекає чемпіонат світу в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Чудова нагода для футболу відсвяткувати сторіччя чемпіонату світу турніром за участю 64 команд», — написав Домінгес на сторінці в X.

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Зазначимо, що на ЧС-2026 року кількість учасників збільшили з 32 до 48 команд.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що після завершення ЧС-2026 питання щодо можливого збільшення кількості учасників чемпіонату світу до 64 команд буде розглянуто.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко. Перші три матчі турніру приймуть Уругвай, Аргентина та Парагвай. ЧС-2034 пройде у Саудівській Аравії, а наступним вільним для розподілу залишається чемпіонат світу-2038.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США мають намір «негайно» подати заявку на проведення ще одного чемпіонату світу після успіху турніру 2026 року.

Повідомлялось, що ФІФА може отримати близько 15 мільярдів доларів прибутку від ЧС-2026.

Також повідомляли про те, що вперше в історії мундіалю збірна Іспанії отримала чемпіонські персні після перемоги на ЧС-2026.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін бойкотував фінал ЧС-2026 через конфлікт із ФІФА.