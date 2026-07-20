«Чудова нагода відсвяткувати сторіччя»: на ЧС-2030 уперше в історії зіграють 64 команди

20 липня, 21:41
На ЧС-2030 можуть зіграти 64 команди (Фото: REUTERS/Lee Smith)

На ЧС-2030 можуть зіграти 64 команди (Фото: REUTERS/Lee Smith)

Президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес заявив, що чемпіонат світу-2030 пройде за участю 64 збірних.

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«Наступний граємо вдома! У 2030 році на нас чекає чемпіонат світу в Уругваї, Аргентині та Парагваї. Чудова нагода для футболу відсвяткувати сторіччя чемпіонату світу турніром за участю 64 команд», — написав Домінгес на сторінці в X.

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https://twitter.com/agdws/status/2079234090142736494

Зазначимо, що на ЧС-2026 року кількість учасників збільшили з 32 до 48 команд.

Раніше президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що після завершення ЧС-2026 питання щодо можливого збільшення кількості учасників чемпіонату світу до 64 команд буде розглянуто.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко. Перші три матчі турніру приймуть Уругвай, Аргентина та Парагвай. ЧС-2034 пройде у Саудівській Аравії, а наступним вільним для розподілу залишається чемпіонат світу-2038.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США мають намір «негайно» подати заявку на проведення ще одного чемпіонату світу після успіху турніру 2026 року.

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Повідомлялось, що ФІФА може отримати близько 15 мільярдів доларів прибутку від ЧС-2026.

Також повідомляли про те, що вперше в історії мундіалю збірна Іспанії отримала чемпіонські персні після перемоги на ЧС-2026.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін бойкотував фінал ЧС-2026 через конфлікт із ФІФА.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Чемпіонат світу з футболу ФІФА

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