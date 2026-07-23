«Це злочин проти футболу»: Сабо різко розкритикував нову ініціативу ФІФА щодо чемпіонату світу

Йожеф Сабо вважає, що чемпіонат світу з футболу не потрібно розширювати до 64 учасників.

Раніше таку ідею озвучив президент ФІФА Джанні Інфантіно. На думку Сабо, якість футболу на наступному чемпіонаті світу 2030 року суттєво погіршиться в разі збільшення кількості команд.

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«Нинішній мундіаль показав, що збільшення з 32 до 48 команд погіршило рівень футболу. Групова стадія була нудною й нецікавою. На ЧС приїхали збірні, які лише захищалися, вибивали м’яча якнайдалі від своїх воріт і навіть не пробували контратакувати. Справжній футбол почався на стадії плей-оф.

Розширення чемпіонату світу — це злочин проти футболу. Навпаки, треба зменшити кількість команд до 32. Як на мене, мундіаль розширюють через гроші, адже що більше команд, то більше прибутків", — цитує Сабо Експрес.

Зазначимо, що на ЧС-2026 зіграли 48 збірних. До цього, починаючи з 1998 року, у мундіалі брали участь 32 команди.

Чемпіонат світу-2030 відбудеться в Іспанії, Португалії та Марокко. Перші три матчі турніру приймуть Уругвай, Аргентина та Парагвай. ЧС-2034 пройде у Саудівській Аравії.

Повідомлялось, що ФІФА може отримати близько 15 мільярдів доларів прибутку від ЧС-2026.