16-й титул в історії. Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові
Для Шахтаря це третє чемпіонство за останні чотири роки (Фото: ФК Шахтар)
Донецький Шахтар достроково виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26.
Золоті медалі гірникам гарантувала перемога над СК Полтава у 27-му турі чемпіонату — 4:0. Матч відбувся на Арені Львів.
Шахтар мінімально виграв перший тайм завдяки голу півзахисника Дмитра Криськіва, який відзначився у компенсований арбітром час.
У другій половині зустрічі бразильський легіонер Ізакі Сілва оформив дубль, а буркінійський форвард Лассіна Траоре забив четвертий гол гостей.
Українська Прем'єр-ліга, 27-й тур
СК Полтава — Шахтар (Донецьк) — 0:4
Голи: Криськів, 45+3, Сілва, 55, 61, Траоре, 67
Шахтар набрав 66 очок, оформивши золоті медалі за три тури до кінця сезону. Перевага підопічних Арди Турана над Поліссям, яке посідає друге місце, складає 11 очок.
Шахтар здобув 16-те чемпіонство України у своїй історії. Більше титулів лише у київського Динамо — 17. Донецька команда стала чемпіоном втретє за останні чотири роки. Минулого сезону УПЛ виграло Динамо.
Напередодні Шахтар завершив виступи на єврокубковій арені. Гірники поступилися англійському Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.
Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.