16-й титул в історії. Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові

10 травня, 17:20
Для Шахтаря це третє чемпіонство за останні чотири роки (Фото: ФК Шахтар)

Для Шахтаря це третє чемпіонство за останні чотири роки (Фото: ФК Шахтар)

Донецький Шахтар достроково виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26.

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Золоті медалі гірникам гарантувала перемога над СК Полтава у 27-му турі чемпіонату — 4:0. Матч відбувся на Арені Львів.

Шахтар мінімально виграв перший тайм завдяки голу півзахисника Дмитра Криськіва, який відзначився у компенсований арбітром час.

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У другій половині зустрічі бразильський легіонер Ізакі Сілва оформив дубль, а буркінійський форвард Лассіна Траоре забив четвертий гол гостей.

Українська Прем'єр-ліга, 27-й тур

СК Полтава — Шахтар (Донецьк) — 0:4

Голи: Криськів, 45+3, Сілва, 55, 61, Траоре, 67

Шахтар набрав 66 очок, оформивши золоті медалі за три тури до кінця сезону. Перевага підопічних Арди Турана над Поліссям, яке посідає друге місце, складає 11 очок.

Верхня половина таблиці УПЛ (Фото: Flashscore.ua)
Верхня половина таблиці УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Шахтар здобув 16-те чемпіонство України у своїй історії. Більше титулів лише у київського Динамо — 17. Донецька команда стала чемпіоном втретє за останні чотири роки. Минулого сезону УПЛ виграло Динамо.

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Напередодні Шахтар завершив виступи на єврокубковій арені. Гірники поступилися англійському Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Шахтар Прем'єр-ліга Україна Футбол ФК Полтава

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