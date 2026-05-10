16-й титул в історії. Шахтар став чемпіоном України з футболу після розгромної перемоги у Львові

Для Шахтаря це третє чемпіонство за останні чотири роки (Фото: ФК Шахтар)

Донецький Шахтар достроково виграв українську Прем'єр-лігу з футболу в сезоні 2025/26.

Золоті медалі гірникам гарантувала перемога над СК Полтава у 27-му турі чемпіонату — 4:0. Матч відбувся на Арені Львів.

Шахтар мінімально виграв перший тайм завдяки голу півзахисника Дмитра Криськіва, який відзначився у компенсований арбітром час.

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У другій половині зустрічі бразильський легіонер Ізакі Сілва оформив дубль, а буркінійський форвард Лассіна Траоре забив четвертий гол гостей.

Українська Прем'єр-ліга, 27-й тур

СК Полтава — Шахтар (Донецьк) — 0:4

Голи: Криськів, 45+3, Сілва, 55, 61, Траоре, 67

Шахтар набрав 66 очок, оформивши золоті медалі за три тури до кінця сезону. Перевага підопічних Арди Турана над Поліссям, яке посідає друге місце, складає 11 очок.

Верхня половина таблиці УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Шахтар здобув 16-те чемпіонство України у своїй історії. Більше титулів лише у київського Динамо — 17. Донецька команда стала чемпіоном втретє за останні чотири роки. Минулого сезону УПЛ виграло Динамо.

Напередодні Шахтар завершив виступи на єврокубковій арені. Гірники поступилися англійському Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.