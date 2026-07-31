Старт без одного матчу: розклад і результати 1-го туру УПЛ
Шахтар — чемпіон України 2026 року (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Розпочинається новий чемпіонат України з футболу. Матч Динамо — Лівий Берег перенесено через участь динамівців у єврокубках.
До речі, Динамо перейшло з Ліги Європи до Ліги конференцій, а Полісся та ЛНЗ вибули з кваліфікації єврокубків.
1-й тур УПЛ
П’ятниця, 31 липня
18:00. Зоря — Колос
Субота, 1 серпня
13:00. Кривбас — Карпати
15:30. Харків — Верес
Неділя, 2 серпня
13:00. Чорноморець — Полісся
15:30. Епіцентр — Оболонь
Понеділок, 3 серпня
15:30. Буковина — ЛНЗ
18:00. Шахтар — Кудрівка
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