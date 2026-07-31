Старт без одного матчу: розклад і результати 1-го туру УПЛ

31 липня, 11:49
Шахтар — чемпіон України 2026 року (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Шахтар — чемпіон України 2026 року (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Розпочинається новий чемпіонат України з футболу. Матч Динамо — Лівий Берег перенесено через участь динамівців у єврокубках.

До речі, Динамо перейшло з Ліги Європи до Ліги конференцій, а Полісся та ЛНЗ вибули з кваліфікації єврокубків.

1-й тур УПЛ

П’ятниця, 31 липня

18:00. Зоря — Колос

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Субота, 1 серпня

13:00. Кривбас — Карпати

15:30. Харків — Верес

Неділя, 2 серпня

13:00. Чорноморець — Полісся

15:30. Епіцентр — Оболонь

Понеділок, 3 серпня

15:30. Буковина — ЛНЗ

18:00. Шахтар — Кудрівка

Турнірна таблиця

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Прем'єр-ліга Україна чемпіонат України з футболу УПЛ

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