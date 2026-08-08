Росія зірвала матч УПЛ: розклад і результати 2-го туру чемпіонату України з футболу — відео

8 серпня, 09:28
Поєдинок в Одесі не відбудеться (Фото: ФК Чорноморець)

Поєдинок в Одесі не відбудеться (Фото: ФК Чорноморець)

Матч в Одесі між Чорноморцем і Колосом перенесено.

У п’ятницю, 7 серпня, внаслідок удару РФ в Одесі було пошкоджено стадіон Чорноморець. Через це не відбувся матч УПЛ, який мав пройти 8 серпня.

2-й тур УПЛ

Субота, 8 серпня

Реклама

15:30. Лівий Берег — Кудрівка

18:00. Буковина — Оболонь

Неділя, 9 серпня

13:00. Зоря — Кривбас

15:30. Епіцентр — Шахтар

18:00. Верес — Динамо

Понеділок, 10 серпня

15:30. Полісся — Харків

18:00. Карпати — ЛНЗ

Турнірна таблиця

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Прем'єр-ліга Україна чемпіонат України з футболу УПЛ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies