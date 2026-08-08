Матч в Одесі між Чорноморцем і Колосом перенесено.

У п’ятницю, 7 серпня, внаслідок удару РФ в Одесі було пошкоджено стадіон Чорноморець. Через це не відбувся матч УПЛ, який мав пройти 8 серпня.

2-й тур УПЛ

Субота, 8 серпня

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15:30. Лівий Берег — Кудрівка

18:00. Буковина — Оболонь

Неділя, 9 серпня

13:00. Зоря — Кривбас

15:30. Епіцентр — Шахтар

18:00. Верес — Динамо

Понеділок, 10 серпня

15:30. Полісся — Харків

18:00. Карпати — ЛНЗ

Турнірна таблиця