Росія зірвала матч УПЛ: розклад і результати 2-го туру чемпіонату України з футболу — відео
Поєдинок в Одесі не відбудеться (Фото: ФК Чорноморець)
Матч в Одесі між Чорноморцем і Колосом перенесено.
У п’ятницю, 7 серпня, внаслідок удару РФ в Одесі було пошкоджено стадіон Чорноморець. Через це не відбувся матч УПЛ, який мав пройти 8 серпня.
2-й тур УПЛ
Субота, 8 серпня
15:30. Лівий Берег — Кудрівка
18:00. Буковина — Оболонь
Неділя, 9 серпня
13:00. Зоря — Кривбас
15:30. Епіцентр — Шахтар
18:00. Верес — Динамо
Понеділок, 10 серпня
15:30. Полісся — Харків
18:00. Карпати — ЛНЗ
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