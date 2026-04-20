Шахтар переміг Полісся: результати 24-го туру чемпіонату України з футболу — відео

20 квітня, 20:00
Шахтар вийшов на перше місце в УПЛ (Фото: ФК Шахтар)

Шахтар вийшов на перше місце в УПЛ (Фото: ФК Шахтар)

У центральному поєдинку туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за медалі найвищого ґатунку — Шахтар обіграв Полісся і вийшов на перше місце.

Напередодні Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій, перемігши АЗ Алкмар за сумою двох матчів.

24-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 17 квітня

15:30. Динамо — Зоря — 3:1
Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (пен.), Редушко, 68 — Будківський, 8 (пен.)

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https://www.youtube.com/embed/oWlYNF-lJy4?si=e6bGXtCbAoVKOiGc

18:00. Оболонь — Полтава — 1:1
Голи: Слободян, 82 (пен.) — Сад, 54 (пен.)

https://www.youtube.com/embed/fYJJFBhhI-Q?si=iHoll5WaWW07gg9n

Субота, 18 квітня

13:00. Колос — ЛНЗ — 1:0
Гол: Кане, 7

https://www.youtube.com/embed/nNWnkqM_1Qc?si=KRFJE4fbYX3hN80H

15:30. Металіст 1925 — Кудрівка — 1:0
Гол: Мба, 90+3

https://www.youtube.com/embed/BSLmab7HEpA?si=BSMbs4Jk1VA_PtRt

Неділя, 19 квітня

13:00. Кривбас — Рух — 3:0
Голи: Клименко, 15 (авт.), Ясінський, 45+3 (авт.), Юрчец, 67

https://www.youtube.com/embed/wpo_kfqDm8Y?si=AaFost8KGH9bb-XD

15:30. Епіцентр — Карпати — 0:0

https://www.youtube.com/embed/i_ENMqS-6Ro?si=eeuD75Joa7XAFGhv

Понеділок, 20 квітня

13:00. Олександрія — Верес — 0:3
Голи: Фабріціо, 7, Харатін, 39, де Жезус Ліма, 90

https://www.youtube.com/embed/LGDKY6M3R4s?si=_xcdjosC8aMrSDJ8

18:00. Шахтар — Полісся — 1:0
Гол: Бондар, 56

https://www.youtube.com/embed/_aRsLvhO0DQ?si=BZzRIwLRP-A8Gs7m

Турнірна таблиця

Таблица УПЛ (Фото: flashscore.ua)
Таблица УПЛ / Фото: flashscore.ua

Раніше Йожеф Сабо назвав команду, яка стане чемпіоном України з футболу.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол чемпіонат України з футболу УПЛ Прем'єр-ліга Україна

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