Шахтар переміг Полісся: результати 24-го туру чемпіонату України з футболу — відео
Шахтар вийшов на перше місце в УПЛ (Фото: ФК Шахтар)
У центральному поєдинку туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за медалі найвищого ґатунку — Шахтар обіграв Полісся і вийшов на перше місце.
Напередодні Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій, перемігши АЗ Алкмар за сумою двох матчів.
24-Й ТУР УПЛ
П’ятниця, 17 квітня
15:30. Динамо — Зоря — 3:1
Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (пен.), Редушко, 68 — Будківський, 8 (пен.)
18:00. Оболонь — Полтава — 1:1
Голи: Слободян, 82 (пен.) — Сад, 54 (пен.)
Субота, 18 квітня
13:00. Колос — ЛНЗ — 1:0
Гол: Кане, 7
15:30. Металіст 1925 — Кудрівка — 1:0
Гол: Мба, 90+3
Неділя, 19 квітня
13:00. Кривбас — Рух — 3:0
Голи: Клименко, 15 (авт.), Ясінський, 45+3 (авт.), Юрчец, 67
15:30. Епіцентр — Карпати — 0:0
Понеділок, 20 квітня
13:00. Олександрія — Верес — 0:3
Голи: Фабріціо, 7, Харатін, 39, де Жезус Ліма, 90
18:00. Шахтар — Полісся — 1:0
Гол: Бондар, 56
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