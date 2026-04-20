Шахтар вийшов на перше місце в УПЛ (Фото: ФК Шахтар)

У центральному поєдинку туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за медалі найвищого ґатунку — Шахтар обіграв Полісся і вийшов на перше місце.

Напередодні Шахтар вийшов у півфінал Ліги конференцій, перемігши АЗ Алкмар за сумою двох матчів.

24-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 17 квітня

15:30. Динамо — Зоря — 3:1

Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (пен.), Редушко, 68 — Будківський, 8 (пен.)

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18:00. Оболонь — Полтава — 1:1

Голи: Слободян, 82 (пен.) — Сад, 54 (пен.)

Субота, 18 квітня

13:00. Колос — ЛНЗ — 1:0

Гол: Кане, 7

15:30. Металіст 1925 — Кудрівка — 1:0

Гол: Мба, 90+3

Неділя, 19 квітня

13:00. Кривбас — Рух — 3:0

Голи: Клименко, 15 (авт.), Ясінський, 45+3 (авт.), Юрчец, 67

15:30. Епіцентр — Карпати — 0:0

Понеділок, 20 квітня

13:00. Олександрія — Верес — 0:3

Голи: Фабріціо, 7, Харатін, 39, де Жезус Ліма, 90

18:00. Шахтар — Полісся — 1:0

Гол: Бондар, 56

Турнірна таблиця

Таблица УПЛ / Фото: flashscore.ua

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