Полісся вийшло на друге місце, Шахтар достроково став чемпіоном України: розклад і результати 27-го туру УПЛ — відео
Шахтар — найкраща команда України (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)
Донецький Шахтар завоював золоті медалі національної першості, розгромивши Полтаву.
Раніше Шахтар не зміг пробитися у фінал Ліги конференцій і завершив виступи в єврокубках.
27-Й ТУР УПЛ
П’ятниця, 8 травня
13:00. Кривбас — Карпати — 1:0
Гол: Сек, 32
15:30. Колос — Кудрівка — 1:0
Гол: Ррапай, 24
18:00. Полісся — Олександрія — 2:1
Голи: Гайдучик, 71, Філіппов, 90 — Ндіага, 82
Субота, 9 травня
13:00. Рух — Верес — 0:0
15:30. ЛНЗ — Динамо — 0:0
18:00. Зоря — Металіст 1925 — 1:1
Голи: Верлі, 90+1 — Ітодо, 1
18:00. Оболонь — Епіцентр — 2:2
Голи: Лях, 60, Лях, 90+5 — Рохас, 9, Сидун, 49
Неділя, 10 травня
15:30. Полтава — Шахтар — 0:4
Голи: Криськів, 45+3, Ізакі, 55, Ізакі, 61, Траоре, 67
Турнірна таблиця
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