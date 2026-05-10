Полісся вийшло на друге місце, Шахтар достроково став чемпіоном України: розклад і результати 27-го туру УПЛ — відео

10 травня, 20:36
Шахтар — найкраща команда України (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Шахтар — найкраща команда України (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Донецький Шахтар завоював золоті медалі національної першості, розгромивши Полтаву.

Раніше Шахтар не зміг пробитися у фінал Ліги конференцій і завершив виступи в єврокубках.

27-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 8 травня

13:00. Кривбас — Карпати — 1:0
Гол: Сек, 32

https://www.youtube.com/embed/3QG3mItfmgw?si=rVH6uxWEmvBdLc0y

15:30. Колос — Кудрівка — 1:0
Гол: Ррапай, 24

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https://www.youtube.com/embed/9qE1qlX-kQo?si=A4ozbkPqcx4WkdIy

18:00. Полісся — Олександрія — 2:1
Голи: Гайдучик, 71, Філіппов, 90 — Ндіага, 82

https://www.youtube.com/embed/1FL-5NaXAi4?si=N1RRAs2Ln-4kMgVN

Субота, 9 травня

13:00. Рух — Верес — 0:0

https://www.youtube.com/embed/wD99HhOfwYs?si=tRNxI4vbDPlNny3L

15:30. ЛНЗ — Динамо — 0:0

https://www.youtube.com/embed/v4W0UEbKKZ4?si=VdDvh05D8xsEKwQw

18:00. Зоря — Металіст 1925 — 1:1
Голи: Верлі, 90+1 — Ітодо, 1

https://www.youtube.com/embed/4DbO-58IyMw?si=ThAFst94BvWqd0BM

18:00. Оболонь — Епіцентр — 2:2
Голи: Лях, 60, Лях, 90+5 — Рохас, 9, Сидун, 49

https://www.youtube.com/embed/De4L-SOT2sQ?si=S-k_8INXAiFrer19

Неділя, 10 травня

15:30. Полтава — Шахтар — 0:4
Голи: Криськів, 45+3, Ізакі, 55, Ізакі, 61, Траоре, 67

https://www.youtube.com/embed/McDuJpRJ3hY?si=SDtzmdWYQ9-ystQH

Турнірна таблиця

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол чемпіонат України з футболу УПЛ Прем'єр-ліга Україна

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