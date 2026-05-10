Раніше Шахтар не зміг пробитися у фінал Ліги конференцій і завершив виступи в єврокубках.

27-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 8 травня

13:00. Кривбас — Карпати — 1:0

Гол: Сек, 32

15:30. Колос — Кудрівка — 1:0

Гол: Ррапай, 24

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18:00. Полісся — Олександрія — 2:1

Голи: Гайдучик, 71, Філіппов, 90 — Ндіага, 82

Субота, 9 травня

13:00. Рух — Верес — 0:0

15:30. ЛНЗ — Динамо — 0:0

18:00. Зоря — Металіст 1925 — 1:1

Голи: Верлі, 90+1 — Ітодо, 1

18:00. Оболонь — Епіцентр — 2:2

Голи: Лях, 60, Лях, 90+5 — Рохас, 9, Сидун, 49

Неділя, 10 травня

15:30. Полтава — Шахтар — 0:4

Голи: Криськів, 45+3, Ізакі, 55, Ізакі, 61, Траоре, 67

Турнірна таблиця

Фото: flashscore.ua

Раніше ми розповідали, хто такий Андреа Мальдера, який очолить збірну України.