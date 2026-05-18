Драма у боротьбі за друге місце: розклад та результати 29-го туру УПЛ — відео
Черкаський клуб претендує на срібло УПЛ (Фото: ФК ЛНЗ)
Головна інтрига — хто візьме срібло. ЛНЗ міг собі гарантувати друге місце, але програв Кудрівці. Полісся могло стати другим, але не обіграло Зорю. Так може статися, що після останнього туру у ЛНЗ, Полісся і Динамо буде однакова кількість очок.
Нагадаємо, що в минулому турі Шахтар достроково став чемпіоном України .
29-Й ТУР УПЛ
Субота, 16 травня
13:00. Металіст 1925 — Епіцентр — 1:1
Голи: Забергджа, 22 — Сидун, 74
13:00. Полтава — Динамо — 0:2
Голи: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1
Неділя, 17 травня
13:00. Кривбас — Шахтар — 2:3
Голи: Мендоса, 58, Шевченко, 87 — Траоре, 41, Обах, 45, Обах, 48
13:00. Рух — Олександрія — 1:3
Голи: Таллес, 72 ( пен.) — Цара, 7, Копина, 45+2 ( Авт.), Кастільйо, 46
13:00. Колос — Оболонь — 0:2
Голи: Волохатий, 4, Жовтенко, 29
18:00. Карпати — Верес — 2:0
Голи: Бабогло, 54, Бабогло 70
Понеділок, 18 травня
13:00. Зоря — Полісся — 0:0
13:00. Кудрівка — ЛНЗ — 1:0
Гол: Світюха, 80
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