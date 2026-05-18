Головна інтрига — хто візьме срібло. ЛНЗ міг собі гарантувати друге місце, але програв Кудрівці. Полісся могло стати другим, але не обіграло Зорю. Так може статися, що після останнього туру у ЛНЗ, Полісся і Динамо буде однакова кількість очок.