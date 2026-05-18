Драма у боротьбі за друге місце: розклад та результати 29-го туру УПЛ — відео

18 травня, 15:09
Черкаський клуб претендує на срібло УПЛ (Фото: ФК ЛНЗ)

Черкаський клуб претендує на срібло УПЛ (Фото: ФК ЛНЗ)

Головна інтрига — хто візьме срібло. ЛНЗ міг собі гарантувати друге місце, але програв Кудрівці. Полісся могло стати другим, але не обіграло Зорю. Так може статися, що після останнього туру у ЛНЗ, Полісся і Динамо буде однакова кількість очок.

Нагадаємо, що в минулому турі Шахтар достроково став чемпіоном України .

29-Й ТУР УПЛ

Субота, 16 травня

13:00. Металіст 1925 — Епіцентр 1:1

Голи: Забергджа, 22 — Сидун, 74

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https://www.youtube.com/watch?v=0n9xo3o1zh8

13:00. Полтава — Динамо 0:2

Голи: Ярмоленко, 3 (пен.), Герреро, 90+1

https://www.youtube.com/watch?v=mkSosRT53vc

Неділя, 17 травня

13:00. Кривбас — Шахтар — 2:3

Голи: Мендоса, 58, Шевченко, 87 — Траоре, 41, Обах, 45, Обах, 48

https://www.youtube.com/watch?v=orfGw4fIr1A

13:00. Рух — Олександрія — 1:3

Голи: Таллес, 72 ( пен.) — Цара, 7, Копина, 45+2 ( Авт.), Кастільйо, 46

youtube.com/watch?v=JKWrlkKnZwI&pp=0gcJCQQLAYcqIYzv

13:00. Колос — Оболонь — 0:2

Голи: Волохатий, 4, Жовтенко, 29

https://www.youtube.com/watch?v=mNJ38pByknI

18:00. Карпати — Верес — 2:0

Голи: Бабогло, 54, Бабогло 70

https://www.youtube.com/watch?v=REaI-3lpH4I

Понеділок, 18 травня

13:00. Зоря — Полісся 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=LzeRbebFvp4

13:00. Кудрівка — ЛНЗ 1:0

Гол: Світюха, 80

https://www.youtube.com/watch?v=fHt5EHU4eKA

Турнірна таблиця

Турнірна таблиця (Фото: flashscore.ua)
Турнірна таблиця / Фото: flashscore.ua

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол чемпіонат України з футболу УПЛ Прем'єр-ліга Україна

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