Харків проти Шахтаря: розклад і результати 3-го туру УПЛ — відео
Гірники готуються до матчу з Харковом (Фото: ФК Шахтар)
Після двох матчів чемпіонату України три команди набрали по 6 очок.
Динамо вибуло з єврокубків і тепер може зосередитися на чемпіонських перегонах.
3-й тур УПЛ
П’ятниця, 14 серпня
18:00. Епіцентр — Верес
Субота, 15 серпня
13:00. Кривбас — Лівий Берег
15:30. Кудрівка — Оболонь
18:00. Карпати — Буковина
Неділя, 16 серпня
13:00. ЛНЗ — Чорноморець
15:30. Харків — Шахтар
18:00. Динамо — Колос
Понеділок, 17 серпня
18:00. Полісся — Зоря
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