Харків проти Шахтаря: розклад і результати 3-го туру УПЛ — відео

14 серпня, 10:45
Гірники готуються до матчу з Харковом (Фото: ФК Шахтар)

Гірники готуються до матчу з Харковом (Фото: ФК Шахтар)

Після двох матчів чемпіонату України три команди набрали по 6 очок.

Динамо вибуло з єврокубків і тепер може зосередитися на чемпіонських перегонах.

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3-й тур УПЛ

П’ятниця, 14 серпня

18:00. Епіцентр — Верес

Субота, 15 серпня

13:00. Кривбас — Лівий Берег

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15:30. Кудрівка — Оболонь

18:00. Карпати — Буковина

Неділя, 16 серпня

13:00. ЛНЗ — Чорноморець

15:30. Харків — Шахтар

18:00. Динамо — Колос

Понеділок, 17 серпня

18:00. Полісся — Зоря

Турнірна таблиця

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Прем'єр-ліга Україна чемпіонат України з футболу УПЛ

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