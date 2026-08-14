Гірники готуються до матчу з Харковом (Фото: ФК Шахтар)

Після двох матчів чемпіонату України три команди набрали по 6 очок.

Динамо вибуло з єврокубків і тепер може зосередитися на чемпіонських перегонах.

3-й тур УПЛ

П’ятниця, 14 серпня

18:00. Епіцентр — Верес

Субота, 15 серпня

13:00. Кривбас — Лівий Берег

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15:30. Кудрівка — Оболонь

18:00. Карпати — Буковина

Неділя, 16 серпня

13:00. ЛНЗ — Чорноморець

15:30. Харків — Шахтар

18:00. Динамо — Колос

Понеділок, 17 серпня

18:00. Полісся — Зоря

Турнірна таблиця