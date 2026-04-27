11 голів у Кривому Розі, битва за медалі та єврокубки: результати 25-го туру чемпіонату України з футболу — відео

27 квітня, 17:56
Клуб із Черкас бореться за медалі чемпіонату України з футболу (Фото: ЛНЗ)

Клуб із Черкас бореться за медалі чемпіонату України з футболу (Фото: ЛНЗ)

У центральній грі туру зустрічалися ЛНЗ і Металіст 1925. Обидві команди ведуть боротьбу за медалі і місця в єврокубках. Нічия дозволила Поліссю включитися в гонку за сріблом. А найяскравіший матч зіграли Кривбас і Динамо, які забили 11 голів.

Напередодні визначилися фіналісти Кубку України. Динамо обіграло Буковину, а Металіст 1925 програв Чернігову.

25-Й ТУР УПЛ

П’ятниця, 24 квітня

15:30. Колос — Полтава — 2:0
Голи: Тахірі, 70, Салабай, 77

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https://www.youtube.com/embed/EuFmgFyl1Tc?si=Nh5lqBsLV6WWj5f7

Субота, 25 квітня

18:00. Рух — Карпати — 0:3
Голи: Костенко, 32, Чачуа, 44, Жан Педрозу, 56

https://www.youtube.com/embed/c1Zs9csxqOo?si=6aJ-D5jHoqZ2abDy

Неділя, 26 квітня

13:00. Кривбас — Динамо — 5:6
Голи: Мендоса, 13, Мендоса, 29, Мендоса, 34, Мендоса, 45+2 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, Ярмоленко, 87

https://www.youtube.com/embed/8AmuxJVROSE?si=L8NF-_7U7U82_snF

15:30. ЛНЗ — Металіст 1925 — 1:1
Голи: Рябов, 55 — Ітодо, 69

https://www.youtube.com/embed/mc_T1K_Ttiw?si=k5EAf-fcTSMiF8Ie

18:00. Кудрівка — Шахтар — 1:3
Голи: Козак, 54 — Невертон, 18, Феррейра, 37, Бондаренко, 57

https://www.youtube.com/embed/rweA3WviflQ?si=vCYFzIPJJ4TQy9qe

18:00. Полісся — Оболонь — 3:1
Голи: Сарапій, 18, Сарапій, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)

https://www.youtube.com/embed/3YkI9TrZNO4?si=2VkIMj4fLJIYTuhg

Понеділок, 27 квітня

13:00. Епіцентр — Олександрія — 1:1
Голи: Рохас, 33 — Феррейра, 90+3

https://www.youtube.com/embed/Z7IoLrZZXnk?si=r_u6KavgfXOz3Jpt

15:30. Зоря — Верес — 2:0
Голи: Слесар, 18, Вантух, 60

https://www.youtube.com/embed/qidDmDNbce4?si=uIcGmjuQP0F5jx_0

Турнірна таблиця

Таблиця УПЛ (Фото: flashscore.ua)
Таблиця УПЛ / Фото: flashscore.ua

Нагадаємо, що в перенесеному матчі Шахтар завдяки пенальті обіграв Зорю.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол чемпіонат України з футболу УПЛ Прем'єр-ліга Україна

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