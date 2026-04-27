У центральній грі туру зустрічалися ЛНЗ і Металіст 1925. Обидві команди ведуть боротьбу за медалі і місця в єврокубках. Нічия дозволила Поліссю включитися в гонку за сріблом. А найяскравіший матч зіграли Кривбас і Динамо, які забили 11 голів.