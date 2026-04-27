11 голів у Кривому Розі, битва за медалі та єврокубки: результати 25-го туру чемпіонату України з футболу — відео
Клуб із Черкас бореться за медалі чемпіонату України з футболу (Фото: ЛНЗ)
У центральній грі туру зустрічалися ЛНЗ і Металіст 1925. Обидві команди ведуть боротьбу за медалі і місця в єврокубках. Нічия дозволила Поліссю включитися в гонку за сріблом. А найяскравіший матч зіграли Кривбас і Динамо, які забили 11 голів.
Напередодні визначилися фіналісти Кубку України. Динамо обіграло Буковину, а Металіст 1925 програв Чернігову.
25-Й ТУР УПЛ
П’ятниця, 24 квітня
15:30. Колос — Полтава — 2:0
Голи: Тахірі, 70, Салабай, 77
Субота, 25 квітня
18:00. Рух — Карпати — 0:3
Голи: Костенко, 32, Чачуа, 44, Жан Педрозу, 56
Неділя, 26 квітня
13:00. Кривбас — Динамо — 5:6
Голи: Мендоса, 13, Мендоса, 29, Мендоса, 34, Мендоса, 45+2 — Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльський, 69, Ярмоленко, 76, Ярмоленко, 87
15:30. ЛНЗ — Металіст 1925 — 1:1
Голи: Рябов, 55 — Ітодо, 69
18:00. Кудрівка — Шахтар — 1:3
Голи: Козак, 54 — Невертон, 18, Феррейра, 37, Бондаренко, 57
18:00. Полісся — Оболонь — 3:1
Голи: Сарапій, 18, Сарапій, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)
Понеділок, 27 квітня
13:00. Епіцентр — Олександрія — 1:1
Голи: Рохас, 33 — Феррейра, 90+3
15:30. Зоря — Верес — 2:0
Голи: Слесар, 18, Вантух, 60
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що в перенесеному матчі Шахтар завдяки пенальті обіграв Зорю.