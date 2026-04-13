Перша ліга України, 23-й тур: розклад і результати матчів, турнірна таблиця — відео
Агробізнес програв Чорноморцю (Фото: ФК Агробізнес)
У центральному матчі туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за пряму путівку в УПЛ — Агробізнес вдома поступився Чорноморцю.
23 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ
Субота, 11 квітня
12:00. Чернігів — Нива (Тернопіль) — 1:0
14:30. Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький) — 1:1
Неділя, 12 квітня
11:00. Вікторія (Суми) — Ворскла (Полтава) — 1:0
13:00. Інгулець (Петрове) — Металург (Запоріжжя) — 0:0
14:00. Буковина (Чернівці) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 2:1
15:00. Пробій (Городенка) — ЮКСА (Тарасівка) — 1:0
16:00. Агробізнес (Волочиськ) — Чорноморець (Одеса) — 1:2
Понеділок, 13 квітня
13:00. Лівий Берег (Київ) — Металіст (Харків) — 3:0
Турнірна таблиця
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