Раніше Роман Григорчук пояснив, чому Ракіцький залишив Чорноморець .

У центральному матчі туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за пряму путівку в УПЛ — Агробізнес вдома поступився Чорноморцю.

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