Перша ліга України, 23-й тур: розклад і результати матчів, турнірна таблиця — відео

13 квітня, 17:36
Агробізнес програв Чорноморцю (Фото: ФК Агробізнес)

Агробізнес програв Чорноморцю (Фото: ФК Агробізнес)

У центральному матчі туру зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за пряму путівку в УПЛ — Агробізнес вдома поступився Чорноморцю.

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23 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ

Субота, 11 квітня

12:00. Чернігів — Нива (Тернопіль) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/F93ad-2T4TQ?si=0_09pCNLUi5O0Lwg

14:30. Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Поділля (Хмельницький) — 1:1

https://www.youtube.com/embed/QSqawA3Lbxc?si=8iQGxYX76Sxqjk6d

Неділя, 12 квітня

11:00. Вікторія (Суми) — Ворскла (Полтава) — 1:0

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https://www.youtube.com/embed/bYwNYnzl-1U?si=09Zja8Bpe0SxpiqO

13:00. Інгулець (Петрове) — Металург (Запоріжжя) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/8ZJ164oQ8Ao?si=syGYtAwxKgoPI524

14:00. Буковина (Чернівці) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 2:1

https://www.youtube.com/embed/hmaeJG05Zqk?si=AkZ-dlfEYAHSqr21

15:00. Пробій (Городенка) — ЮКСА (Тарасівка) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/jPdS5Kg8mcs?si=KwxgnE-QFhxKHRfe

16:00. Агробізнес (Волочиськ) — Чорноморець (Одеса) — 1:2

https://www.youtube.com/embed/oyaFvgj5BIE?si=lKswdBRCMCtlAzgz

Понеділок, 13 квітня

13:00. Лівий Берег (Київ) — Металіст (Харків) — 3:0

https://www.youtube.com/embed/3vK_hIFDGBg?si=UdIhqa9Vvv1Zd1RM

Турнірна таблиця

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Раніше Роман Григорчук пояснив, чому Ракіцький залишив Чорноморець.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Перша ліга

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