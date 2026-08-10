Удар футболіста спричинив ДТП просто під час матчу в Уругваї — відео зібрало три мільйони переглядів
Удар футболіста спричинив ДТП просто під час матчу в Уругваї (Фото: ESPN)
У матчі Другого дивізіону чемпіонату Уругваю між командами Уругвай Монтевідео та Пайсанду стався курйозний епізод.
Інцидент стався на 24-й хвилині зустрічі, коли футболіст господарів, перериваючи атаку суперника, сильним ударом вибив м’яч в аут.
Стадіон, на якому відбувався поєдинок, розташований поруч із національним шосе. М’яч перелетів через трибуни й опинився на проїжджій частині.
Водій одного з автомобілів різко загальмував, помітивши м’яч на дорозі. Машина, що їхала слідом, не встигла зупинитися і врізалася в нього. Момент аварії потрапив у трансляцію матчу.
За даними місцевої поліції, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
Матч завершився перемогою Уругвай Монтевідео з рахунком 1:0. Стадіон Парке АНКАП, на якому виступає Уругвай Монтевідео, востаннє реконструювали у 1991 році; він вміщує 1500 глядачів.
Варто зазначити, що відео з курйозним епізодом зібрало понад три мільйони переглядів.
Раніше повідомлялося, що у Другій лізі України воротар забив один із найшвидших голів в історії українського футболу. Голкіпер київського Ребела Максим Бабійчук відзначився неймовірним голом у матчі проти черкаського Карбона, відправивши м’яч у ворота суперника вже на 12-й секунді.