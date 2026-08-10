Удар футболіста спричинив ДТП просто під час матчу в Уругваї — відео зібрало три мільйони переглядів

10 серпня, 08:49
Удар футболіста спричинив ДТП просто під час матчу в Уругваї (Фото: ESPN)

Удар футболіста спричинив ДТП просто під час матчу в Уругваї (Фото: ESPN)

У матчі Другого дивізіону чемпіонату Уругваю між командами Уругвай Монтевідео та Пайсанду стався курйозний епізод.

Інцидент стався на 24-й хвилині зустрічі, коли футболіст господарів, перериваючи атаку суперника, сильним ударом вибив м’яч в аут.

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Стадіон, на якому відбувався поєдинок, розташований поруч із національним шосе. М’яч перелетів через трибуни й опинився на проїжджій частині.

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Водій одного з автомобілів різко загальмував, помітивши м’яч на дорозі. Машина, що їхала слідом, не встигла зупинитися і врізалася в нього. Момент аварії потрапив у трансляцію матчу.

За даними місцевої поліції, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Матч завершився перемогою Уругвай Монтевідео з рахунком 1:0. Стадіон Парке АНКАП, на якому виступає Уругвай Монтевідео, востаннє реконструювали у 1991 році; він вміщує 1500 глядачів.

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Варто зазначити, що відео з курйозним епізодом зібрало понад три мільйони переглядів.

Раніше повідомлялося, що у Другій лізі України воротар забив один із найшвидших голів в історії українського футболу. Голкіпер київського Ребела Максим Бабійчук відзначився неймовірним голом у матчі проти черкаського Карбона, відправивши м’яч у ворота суперника вже на 12-й секунді.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Уругвай

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