У 43-му турі Чемпіоншипу команда на виїзді зіграла в гольову нічию з Блекберном (1:1). Таким чином Ковентрі набрав 86 очок і вже не опуститься нижче другого місця у турнірній таблиці. Востаннє небесно-блакитні грали в АПЛ у сезоні-2000/2001.

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Нижче у таблиці розташований Іпсвіч із 76 очками та двома матчами в запасі. Їхній найближчий переслідувач — Міллволл, який має 73 бали після 42 зустрічей. Перші дві команди чемпіонату отримують підвищення в класі, а клуби з третього по шосте місця розіграють ще одну путівку до вищого дивізіону у плей-оф.

Зазначимо, що головним тренером Ковентрі є колишній легендарний футболіст Френк Лемпард, який раніше працював у Прем'єр-лізі з Челсі.

Цікаво, що перший український футболіст в АПЛ грав саме за Ковентрі. Це був Олександр Євтушок, який 1 січня 1997 року перейшов до команди з Дніпра за 800 тисяч фунтів стерлінгів, підписавши контракт на 3,5 роки. Однак українець зіграв за англійський клуб лише три матчі й влітку того ж року повернувся на Батьківщину.

Раніше Гвардіола назвав сильні сторони Арсенала перед доленосним матчем в АПЛ.