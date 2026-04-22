Першоліговий Чернігів у меншості сенсаційно обіграв Металіст 1925 у серії пенальті та вийшов у фінал Кубка України

Чернігів, який виступає у Першій лізі, у серії пенальті обіграв представника УПЛ Металіст 1925 та вийшов до фіналу Кубка України, де зіграє проти Динамо, яке напередодні здолало Буковину (3:0) .

Матч для Чернігова розпочався не найкращим чином — уже на 5-й хвилині команда залишилася в меншості після вилучення Шушка.

На 27-й хвилині Аревало відправив м’яч у сітку воріт першолігового колективу, але рефері скасував взяття воріт через офсайд.

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У першому таймі господарі мали ще кілька шансів забити — небезпечно пробивали Забергджа та Петер, але воротар гостей щоразу рятував свою команду.

Після перерви тиск на ворота Чернігова продовжився — команду двічі рятувала поперечина після ударів Арі та Когута. Після цього Арі та Когут мали ще по моменту, але воротар Чернігова Татаренко був на висоті.

У підсумку гра перейшла у серію пенальті, де точнішими виявилися гравці Чернігова, який реалізували шість ударів, а харків'яни — п’ять.

Чернігів уперше у своїй історії зіграє у фіналі Кубка України. Команда стала лише другим представником Першої ліги, якому вдалося дістатися вирішального матчу турніру. Раніше подібне досягнення підкорилося лише Інгульцю у 2019 році.

Фінал Кубка України між Черніговом та Динамо відбудеться 20 травня на Арені Львів.

Металіст 1925 — Чернігів 0:0 (по пенальті - 5:6)

Вилучення: Шушко, 5 (Ч)

Раніше півзахисник ФК Чернігів Артур Бибік в інтерв'ю NV розповів, як заробляв на життя до початку професійної кар'єри.