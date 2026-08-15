«Я мріяв стати Дель П'єро». Переможець Євро-2020 і володар Золотої бутси завершив кар'єру

36-річний футболіст опублікував великий допис в Instagram, у якому згадав усі свої клуби та найкращі моменти кар'єри.

«Я почав грати у футбол у 4 роки в Торре-Аннунціаті, з номером 20 на спині, бо дев’ятку вкрали. Подорослішавши, я мріяв стати Дель П'єро, своїм кумиром. У Ювентусі я дебютував, вийшовши на заміну замість нього, — і в Серії А, і в Лізі чемпіонів. Знаки, удари серця, доля.

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Перший професійний матч я зіграв за Сорренто в Кубку Італії. А далі — калейдоскоп мурашок по шкірі та емоцій: Сієна, Пескара, Гроссето, Дженоа, двічі Торіно, дортмундська Боруссія, Севілья, Лаціо, Бешикташ, Болонья та ФК Париж", — написав Іммобіле.

Форвард додав, що вирішив завершити свій футбольний шлях, оскільки вже не здатний підтримувати колишню форму.

«Я більше не можу бути тим Чіро, яким був колись, — чотириразовим найкращим бомбардиром Серії А, володарем Золотої бутси. Організм виставив рахунок, тому краще зупинитися», — зазначив Іммобіле.

Найкращі роки форвард провів у Лаціо, де за вісім сезонів став найкращим бомбардиром в історії клубу — 207 голів у 340 матчах. Чотири рази він вигравав гонку бомбардирів Серії А, а в сезоні 2019/20 забив рекордні для чемпіонату 36 голів і здобув Золоту бутсу найкращого бомбардира Європи.

Зі збірною Італії Іммобіле виграв чемпіонат Європи 2020 року. Загалом за національну команду форвард провів 57 матчів і забив 17 м’ячів.

Раніше повідомлялося, що переможець Ліги чемпіонів зворушливо оголосив про завершення кар'єри.