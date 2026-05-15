Матч, який тривав 17 секунд: як Блохіна та ще п’ятьох українців не пустили на чемпіонат світу з футболу

Стиковий поєдинок між Чилі та СРСР за вихід на ЧС-1974 вийшов найбільш незвичайним в історії футболу.

Напередодні старту ЧС-2026 ми згадаємо мундіаль, на якому могли брати участь українські футболісти, але комуністичний режим не дав їм такого шансу.

Це відбувалося у відбірковій кампанії чемпіонату світу 1974 року. За регламентом турніру тоді в стикові матчі вийшли збірні СРСР і Чилі. Сталося це всього через кілька місяців після військового перевороту в Чилі.

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На початку 1970-х СРСР активно підтримував чилійського президента Сальвадоре Альєнде. Але після перевороту до влади прийшов Аугусто Піночет, якого в Радянському Союзі вважали фашистом.

Піночет влаштував тимчасову в’язницю для близько 40 тисяч супротивників свого режиму на національному стадіоні, де й мала відбутися відбіркова гра проти СРСР.

Противників режиму Піночета тримали на стадіоні, де мав пройти матч / Фото: SFC

Незважаючи на розрив дипломатичних відносин між країнами, збірна Чилі прилетіла до Москви на перший матч. Зустріч завершилася внічию — 0:0.

Гра в Сантьяго була запланована на 21 листопада 1973 року. Однак Федерація футболу СРСР вимагала перенести поєдинок на нейтральне поле. ФІФА відмовилася. Тоді і в СРСР відмовилися їхати до Чилі.

Табло матчу Чилі - СРСР / Фото: SFC

Проте Міжнародна федерація футболу зобов’язала провести гру навіть за відсутності однієї з команд. Тоді збірна Чилі за підтримки 15 тисяч глядачів вийшла на поле і забила символічний гол у порожні ворота СРСР. Через 17 секунд після стартового свистка арбітр дав фінальний свисток. Збірна Чилі виграла — 1:0 і поїхала на чемпіонат світу.

А політики СРСР позбавили цілу плеяду українських гравців можливості зіграти на мундіалі.

У першому матчі в Москві проти Чилі грали відразу шестеро українських футболістів — Олег Блохін, Михайло Фоменко, Володимир Мунтян, Євген Рудаков, Володимир Онищенко, Володимир Капличний.

Через півтора року п’ятірка цих футболістів (крім Капличного) у складі київського Динамо виграє Кубок володарів кубків. А потім Блохін отримає Золотий м’яч, як найкращий футболіст Європи.