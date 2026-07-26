«Мені не потрібні його вибачення»: Ольмо звинуватив тренера збірної Аргентини в брехні після фіналу ЧС-2026

26 липня, 20:45
Дані Ольмо виграв ЧС-2026 зі збірною Іспанії (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Дані Ольмо виграв ЧС-2026 зі збірною Іспанії (Фото: REUTERS/Amanda Perobelli)

Півзахисник збірної Іспанії Дані Ольмо прокоментував свій конфлікт із членом тренерського штабу збірної Аргентини Роберто Аялою після фіналу чемпіонату світу.

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На полі спалахнула масова штовханина, в якій узяли участь представники обох команд. Одним із найпомітніших епізодів став момент, коли Аяла вдарив Ольмо. Пізніше аргентинець заявив, що його реакція була відповіддю на слова Ольмо, а сам інцидент назвав «поштовхом», а не ударом. При цьому Аяла пообіцяв вибачитися перед іспанцем.

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Однак Ольмо не прийняв таке пояснення. Він заявив, що Аяла не був щирим у своїх словах, пише Mundo Deportivo.

«Людина, яка каже, що шкодує, але виправдовує удар кулаком, стверджуючи, що це була відповідь на якісь слова, ймовірно, насправді не шкодує. Він бреше, тому що я йому нічого не говорив, тож мені не потрібні його вибачення», — сказав Ольмо.

Футболіст також наголосив, що поведінка гравців має велике значення через вплив футболу на дітей та вболівальників. «Нас визначає не помилка, а здатність взяти на себе відповідальність за неї», — зазначив Ольмо.

Нагадаємо, Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час і вдруге в історії виграла чемпіонат світу.

Раніше повідомлялось, що ФІФА розпочала розслідування щодо бійки між футболістами після фіналу ЧС-2026.

Редактор: Орест Дида

Теги:   збірна Іспанії Збірна Аргентини ЧС-2026 Футбол

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