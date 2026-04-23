На 40-й хвилині 18-річний футболіст реалізував пенальті, але відразу після цього опустився на газон і попросив медичної допомоги. Продовжити гру Ямаль не зумів.

За попередньою оцінкою, у Ямаля розрив м’яза задньої поверхні стегна, повідомляє Mundo Deportivo. Якщо діагноз підтвердиться, то він пропустить решту клубного сезону, зокрема Класико проти Реала в рамках чемпіонату Іспанії 10 травня.

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Також під питанням участь Ямаля у стартових матчах чемпіонату світу 2026 року в складі збірної Іспанії. Першу гру на турнірі іспанці проведуть 15 червня проти Кабо-Верде, після чого зіграють з Саудівською Аравією (21 червня) та Уругваєм (26 червня).

Ямаль у нинішньому сезоні забив 24 голи і віддав 18 асистів у 45 матчах за Барселону. Каталонці йдуть за другим поспіль титулом чемпіонів Іспанії, випереджаючи Реал на дев’ять очок за шість турів до кінця сезону.

Нагадаємо, у 2024 році Ямаль виграв з Іспанією чемпіонат Європи й був визнаний найкращим молодим футболістом турніру. В активі Ламіна шість голів у 25 матчах за національну команду.

Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.