Лідер Барселони і збірної Іспанії вибув до кінця сезону через травму: участь у ЧС-2026 під питанням — ЗМІ
Ламін Ямаль забив переможний гол у грі з Сельтою (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Вінгер Барселони Ламін Ямаль дістав серйозну травму в матчі 33-го туру іспанської Ла Ліги проти Сельти (1:0).
На 40-й хвилині 18-річний футболіст реалізував пенальті, але відразу після цього опустився на газон і попросив медичної допомоги. Продовжити гру Ямаль не зумів.
За попередньою оцінкою, у Ямаля розрив м’яза задньої поверхні стегна, повідомляє Mundo Deportivo. Якщо діагноз підтвердиться, то він пропустить решту клубного сезону, зокрема Класико проти Реала в рамках чемпіонату Іспанії 10 травня.
Також під питанням участь Ямаля у стартових матчах чемпіонату світу 2026 року в складі збірної Іспанії. Першу гру на турнірі іспанці проведуть 15 червня проти Кабо-Верде, після чого зіграють з Саудівською Аравією (21 червня) та Уругваєм (26 червня).
Ямаль у нинішньому сезоні забив 24 голи і віддав 18 асистів у 45 матчах за Барселону. Каталонці йдуть за другим поспіль титулом чемпіонів Іспанії, випереджаючи Реал на дев’ять очок за шість турів до кінця сезону.
Нагадаємо, у 2024 році Ямаль виграв з Іспанією чемпіонат Європи й був визнаний найкращим молодим футболістом турніру. В активі Ламіна шість голів у 25 матчах за національну команду.
Раніше повідомлялося, що нападник Ліверпуля і збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 через травму.