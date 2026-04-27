«Я вбитий горем». Лідер збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026 через важку травму

23-річний футболіст збірної Нідерландів опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, у якому повідомив новину.

«Кажуть, життя жорстоке, і сьогодні я почуваюся саме так. Мій сезон раптово закінчився, і я просто намагаюся це осмислити. Чесно кажучи, я вбитий горем. Нічого з цього не має сенсу.

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Усе, чого я хотів, це боротися за свою команду, і тепер можливість робити це забрано в мене… разом із чемпіонатом світу. Представляти свою країну цього літа… просто зникло. Буде потрібен час, щоб змиритися з цим, але я продовжуватиму бути найкращим товаришем по команді, яким тільки можу бути. Я не сумніваюся, що разом ми виграємо цю битву.

Тепер я піду цим шляхом, ведений вірою, силою, стійкістю, переконаністю, відраховуючи дні до повернення на поле. Будьте терплячі зі мною", — написав Сімонс.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у Сімонса розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Травму гравець отримав у матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги з Вулвергемптоном (1:0).

Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Гравець пропустить залишок сезону і повернеться в стрій у 2027 році.

Збірна Нідерландів на чемпіонаті світу-2026 зіграє в групі F, де її суперниками будуть Японія, Швеція і Туніс.

Раніше повідомлялося, що зірка Реала і збірної Бразилії пропустить ЧС-2026 через травму.