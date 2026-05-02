Дані Себальйос піде з Реала після цього сезону (Фото: REUTERS/Ana Beltran)

Півзахисник Реала Дані Себальйос попрощався з командою після внутрішнього конфлікту з головним тренером Альваро Арбелоа.

Футболіст розповів одноклубникам, що попросив наставника більше не розмовляти з ним, повідомляє Marca. Себальйос продовжує тренуватися з командою, однак повністю виключений із заявок на матчі — така ситуація, ймовірно, триватиме до кінця сезону.

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Іспанський хавбек покине Реал влітку. Попри контракт до 2027 року, сторони мають намір домовитися про розрив угоди або трансфер найближчим часом.

Конфлікт між Себальйосом і Арбелоа загострився після особистої розмови на базі Реала. За даними джерел, зустріч пройшла в напруженій атмосфері, а її наслідки швидко стали відомі як команді, так і керівництву клубу.

29-річний футболіст не зіграв жодної хвилини за Реал після відновлення від травми на початку квітня. Його останнім матчем, ймовірно, залишиться поєдинок проти Осасуни у лютому, де його помилка призвела до поразки мадридців.

Себальйос перейшов у Реал з Бетіса влітку 2017 року за приблизно 17 мільйонів євро. У дебютному сезоні в Мадриді Дані виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії і клубний чемпіонат світу.

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З 2019 по 2021 рік Себальйос виступав в оренді за лондонський Арсенал, де став володарем Кубка Англії. Після повернення у Реал хавбек ще двічі виграв Лігу чемпіонів, а також став дворазовим чемпіоном Іспанії. Загалом він здобув з мадридським клубом 15 трофеїв.

Повідомлялося, що зірка Реала і збірної Бразилії пропустить ЧС-2026 через травму — йому потрібна операція.