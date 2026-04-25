Триразовий переможець Ліги чемпіонів покине мадридський Реал після цього сезону — інсайдер

25 квітня, 21:53
Себальйос грає за Реал з 2017 року (Фото: instagram.com/danifuli10)

Себальйос грає за Реал з 2017 року (Фото: instagram.com/danifuli10)

Сезон 2025/26 стане останнім у складі Реала для 29-річного центрального півзахисника Дані Себальйоса.

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Про це пише авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, Реал уже підшукує для Себальйоса новий клуб, серед варіантів — амстердамський Аякс.

Контракт хавбека з мадридцями діє до літа 2027 року, але сторони вирішили, що він змінить клуб у наступне трансферне вікно.

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Себальйос перейшов у Реал з Бетіса влітку 2017 року за приблизно 17 мільйонів євро. У дебютному сезоні в Мадриді Дані виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Іспанії і клубний чемпіонат світу.

З 2019 по 2021 рік Себальйос виступав в оренді за лондонський Арсенал, де став володарем Кубка Англії. Після повернення у Реал хавбек ще двічі виграв Лігу чемпіонів, а також став дворазовим чемпіоном Іспанії. Загалом він здобув з мадридським клубом 15 трофеїв.

За національну збірну Іспанії Себальйос відіграв 13 матчів й забив один гол.

Повідомлялося, що зірка Реала і збірної Бразилії пропустить ЧС-2026 через травму — йому потрібна операція.

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Посеред цього сезону Реал звільнив головного тренера Хабі Алонсо, команду очолив Альваро Арбелоа. Під його керівництвом клуб вилетів із Кубку Іспанії та Ліги чемпіонів.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Реал Мадрид Футбол

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