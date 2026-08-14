Український півзахисник перейшов із дортмундської Боруссії до клубу з Угорщини
Кревсун змінив клуб (Фото: ФК Залаегерсег)
21-річний атакувальний півзахисник молодіжної збірної України Данило Кревсун продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини.
Про трансфер футболіста оголосив Залаегерсег. Контракт із Кревсуном розрахований на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
Українець перейшов до Залаегерсега з дортмундської Боруссії на правах вільного агента. Цього літа півзахисник залишив німецьку команду.
Кревсун перебував у структурі Боруссії з 2023 року. За основну команду він так і не дебютував, але минулого сезону потрапив до заявки дортмундців на матч плей-оф Ліги чемпіонів проти Аталанти (2:0). За дубль Боруссії Данило провів 62 матчі, в яких забив два голи й віддав чотири результативні передачі.
За молодіжну збірну України Кревсун забив два голи у семи поєдинках.
Додамо, що Залаегерсег минулого сезону фінішував на п’ятому місці у чемпіонаті Угорщини.
«Мені сподобалося, наскільки команда додала минулого сезону, і я подумав, що це може бути чудовою можливістю для мене. Після виступів за молодіжну команду Дортмунда я хочу довести, що здатен грати у дорослому футболі», — прокоментував свій трансфер Кревсун.
Раніше форвард збірної України Артем Довбик зробив гучну заяву після переходу в новий клуб.