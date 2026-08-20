Український форвард Данило Сікан, який на клубному рівні виступає за бельгійський Андерлехт, забив четвертий гол у нинішньому сезоні Ліги Європи.

25-річний футболіст вийшов у стартовому складі матчу четвертого кваліфікаційного раунду проти казахстанського Кайрата та відзначився на 45+1-й хвилині. Його гол дозволив бельгійській команді довести рахунок до розгромного — 3:0 — і піти на перерву з комфортною перевагою.

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У першому таймі також відзначилися Оксанен, який забив у власні ворота, та Амброс.

До матчу з Кайратом Сікан уже забив три голи в Лізі Європи: двічі Гаммарбю та один раз ПАОКу. Андерлехт пройшов обидві команди за сумою двох матчів — 4:1 та 4:2 відповідно.

У сезоні-2025/26 Сікан провів 11 матчів за Андерлехт, забив два голи та віддав одну результативну передачу. За підсумками чемпіонату бельгійський клуб посів четверте місце, що дозволило йому зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Українець перейшов до Андерлехта в січні поточного року з турецького Трабзонспора. За турецьку команду Сікан виступав із січня 2025 року, куди перейшов із Шахтаря за 6 мільйонів євро.

У складі збірної України Сікан провів сім матчів та забив один гол. Востаннє форвард виступав за національну команду в листопаді 2023 року.

Раніше Данило Сікан відзначився черговим голом за Андерлехт у кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27.